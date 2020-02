Ahora Abra Pampa se prepara para el Huancár Rock que se desarrollará el viernes 14 y sábado 15 de febrero que por dos jornadas recibirá importantes bandas roqueras de la provincia y del país. Mariana Méndez, junto a otros jóvenes trabajan de forma intensa para que el evento supere las expectativas que ya genera.

“Sabemos de los recortes que hay a nivel nacional, sobre todos los de Cultura, pero de igual manera estamos ultimando detalles, trabajando con fuerza obviamente porque no queremos no hacer esta nueva edición luego de la hermosa repercusión que tuvimos el año pasado”, dijo Mariana Méndez. Agregó que le falta el tema de gestión de transporte para las bandas de San Salvador de Jujuy, “que nos han hablado desde el año pasado y que quieren participar que por allí no cuentan con los recursos para poder viajar y que nosotros consideramos que es lo más justo poder conseguir el trasporte y darles los alimentos puesto que no están cobrando algún caché”.

Aparte de los inconvenientes que genera un recorte presupuestario, Méndez dijo que el tema de la energía eléctrica en el cerro del Huancár también se complica bastante. La organización del Huancár Rock lo realiza con un trabajo “muy a pulmón” con auspicios de entidades gubernamentales, civiles y de quienes desean colaborar con dicho evento. Para ayudar con la parte económica, los organizadores costean con la venta de bonos y remeras con logos del evento roquero.

El Huancár Rock tendrá dos escenarios, el viernes 14 será en la plaza del barrio 12 de Octubre, donde también se desarrollará competencias de BMX, también se acompañará con una radio abierta desde el programa radial “Plaza de Perros” en su décimo aniversario.

En tanto el sábado 15, el rock en su esplendor sonará el cerro del Huancár desde Hrs. 14, estará acompañado por la adrenalina del sandboard.

Huancár Rock, Bandas confirmadas

La Logia, Cuore, Primera Planta, Cattalina, Imillas, Juventud Masakrada, La Cockera, Cuarzo Mankhay, Negro, Pagana, Usurpación, Hijos de Kokera, Paypaya y desde Tucumán El Gigante.

Recordemos que el Huancár Rock comenzó ideado y organizado por la Municipalidad de Abra Pampa, luego se dejó de realizar por 2 años y desde hace también dos años tomo el mando de organización Mariana Méndez.

Archivo: Demoledora de Tucumán

