IX edición del Festival homenaje a Laguna de Pozuelos. Un grupo de jóvenes de la localidad de Lagunillas de Pozuelos ideo hace 9 años homenajear mediante un festival al monumento Natural Laguna de Pozuelos, es así que nació el evento que se realiza cada mes de febrero, este año será el sábado 8 de febrero desde horas 9.

A Lagunillas de Pozuelos se accede por ruta provincial N° 7 desde Abra Pampa y dista aproximadamente a 70 Km. Se trata de una propuesta que ofrece avistaje de aves en el gran espejo de agua de la Laguna de Pozuelos, actividades recreativas al aire libre, la degustación de comidas regionales, artesanías de la zona y la parte artística con la actuación de conjuntos folklóricos y copleros de la zona.

El pasado martes en Culturarte- San Salvador de Jujuy se realizó el lanzamiento provincial de dicho evento, por lo que se espera una exitosa edición.

El avistaje de los flamencos es el principal atractivo a la hora de utilizar los elementos necesarios para poder observar dichas aves y otras que por este año colman ese lugar, aunque hasta la fecha las lluvias no fueron muy alentadoras por lo que el caudal del agua no está en su totalidad, pero eso no es un impedimento para pasar una tarde familiar. Para el avistaje de aves estará el trabajo de los guardaparques del Monumento Natural.

El programa indica que a Hrs. 9 de la mañana arrancará con el respectivo permiso a la Pachamama, más luego quedarán habilitados los stands de comidas regionales y de artesanías, entre ellos prendas en base a fibra de llama e hilo de oveja. En cuanto a lo gastronómico, se espera platos de: Asado de cordero y de llama acompañado de mote y yajua, calapurca, machorra y cuajada con mote.

En horas de la mañana del IX edición del Festival homenaje a Laguna de Pozuelos está previsto encuentros de fútbol, voley libre y competencias atléticas infantil y juvenil. A hrs. 12.30 se prevé la alocución de autoridades locales, municipales y provinciales.

A las 13 será el inicio del canto al monumento Natural “Laguna de Pozuelos”, con posterior actuación de grupos folklóricos, entre ellos el grupo Huku Mallku de La Quiaca, cuerpos de danzas, copleros, cuadrillas de copleros, recitadores costumbristas y el gran baile de la “danza de los flamencos”.

“Año tras año en mi pago se festeja el festival, a las orillas de la laguna con sus aves sin igual”, dice una de las coplas de Amelia Mamaní, una paisana de Lagunillas de Pozuelos que hizo público la invitación para que el sábado se puedan llegar al Festival Homenaje a la Laguna de Pozuelos.

