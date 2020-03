Luego de los anuncios, Estrictos controles en la Frontera Quiaqueña. Entre las medidas de prevención, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anticipó que todas las fronteras del país permanecerán cerradas.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio a conocer ayer algunas medidas que tomó con el fin de prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus. Entre ellas, está el cierre de fronteras por espacio de 15 días.

Esto sin lugar a dudas que causó un gran revuelo sobre todo en la gente de las ciudades fronterizas, como es el caso de La Quiaca, quien limita con la boliviana Villazón.

El cruce fue cerrado del lado argentino, aunque no así del lado boliviano. Gendarmería Nacional solamente permitió el ingreso al país a quienes poseen documentación argentina, trabajando además de manera exhaustiva en los cruces no habilitados y recrudeciendo los controles. Vale mencionar que no se está deteniendo a la gente que utiliza estos cruces, sino que se los invita a que tramiten en migraciones los papeles correspondientes.

Muchas personas estuvieron durante horas en el paso fronterizo, intentando ingresar al país, aunque en este sentido el personal apostado en la zona fue inflexible.

Desde Gendarmería, aguardan mayores detalles sobre esta medida. En cuanto al transporte, aquellos ciudadanos que tienen residencia en el país y documentación argentina, podrán ingresar al país.

El dato: desde el lado boliviano se efectúan controles sanitarios a quienes cruzan para Argentina, pero del lado quiaqueño, el control es solamente de documentación.

Fuente: El Tribuno de Jujuy

Mas noticias de la región

Comenta con tu cuenta de facebook