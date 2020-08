Rinconada se encapsula por dos nuevos positivos de coronavirus

Rinconada se encapsula. Tras conocerse el resultado positivo de un trabajador minero en la noche del martes 18 de junio, la jurisdicción de Rinconada ingresó en cuarentena estricta por 14 días, encapsulando el pueblo, desde donde ingresan y egresan solo personas consideradas esenciales.

El resultado positivo se conoció tal cual lo mencionamos, de un trabajador minero que viajó desde Abra Pampa hasta Rinconada a realizarse el test, según detalló el comisionado rinconadeño Fabián Sumbaino. El otro positivo corresponde a una persona que estuvo aproximadamente 15 en Rinconada. Los testeós se realizaron el pasado sábado 15 de agosto y se realizó sobre trabajadores que se aprestaban regresar a la empresa minera, por todo esto Rinconada se encapsula.

Rinconada se encapsula. Es importante mencionar también que, “se aguardan conocer el resultados de alrededor de 40 testeos más”, dijo Fabían Sumbaino.

“En estos momentos en Rinconada volvemos a la fase uno porque tenemos dos positivos y no sabemos lo que podamos tener”, dijo Sumbaino. “La gente no entiende que no hay que circular, vuelvo a pedir a los vecinos rinconadeños, tenemos mucho gente mayor, es por ellos y por la gente que tiene enfermedades preexistentes”. Rinconada se encapsula.

“Cualquiera de nosotros podemos ser portador del virus”, se preocupó el jefe comunal de esa franja al tener un alto porcentaje de sospecha de que en Rinconada habría circulación local. En la actualidad son varias las familias que se encuentran realizando el aislamiento obligatorio en el pueblo de Rinconada, aunque el comisionado no detalló con exactitud cuántos son.

Los testeós no se estarían realizando en su totalidad cuando los trabajadores mineros salen de la empresa con destino a su domicilio. “Ya bajaron tres personas con covid-19 positivo”, indicó el comisionado de Rinconada.

En Rinconada el gobierno local trabaja para la habilitación de un hospital de campaña, “el espacio edilicio ya estaría, ya contamos con camas, solo faltan detalles y los recursos humanos”. Mas noticias de la región.