Un infierno: Vivir en el Valle de la Muerte, con 54,4° a la sombra

Un infierno en el Valle de la Muerte- California– estados Unidos. “Es como si te atacaran con un montón de secadores de pelo”. El sudor no se siente. Se evapora antes. Algunos turistas jamás regresan vivos. Y para los que viven allí, el lugar es su hogar.

El nombre lo dice todo: Death Valley. Valle de la Muerte, en inglés. Los expertos dijeron está semana que ahí, en pleno desierto entre California y Nevada, se registró la temperatura más alta jamas vista (padecida) en el planeta desde que hay registros serios: 54,4 grados a la sombra. Pero podrían haberse quedado cortos. Un cartel electrónico (no oficial) en este parque nacional marca 59 °. Un infierno. ¿Cómo es la vida en un horno?

“Creo que todos perdemos la paciencia con el calor que hace”, reflexiona Brandi Stewart, que trabaja en el Parque Nacional. “Cuando salís, es como si te golpearan en la cara con un montón de secadores de pelo”.

Mientras un comité de expertos evalúa si los 54,4 grados del domingo pasado son en realidad los más calurosos de la historia del planeta, al menos en la era moderna de meteorología, en Death Valley no sienten ni la transpiración.

Marcas de neumáticos derretidos en las calientes rutas de Death Valley. Foto: AFP

“Se siente tan caliente que una cosa a la que me tomó un tiempo acostumbrarme es que no podés sentir el sudor en la piel porque se evapora muy rápido”, le dice Stewart a la BBC. “Podes sentirlo en la ropa, pero en realidad no siente el sudor en la piel porque se seca muy rápido”.

El comité especial auditará este registro atroz de temperatura que, para los expertos en clima, es la enésima prueba del recalentamiento del planeta.

Esta temperatura se registró a las 14.41 en un medidor automático que está a la sombra y a casi dos metros del suelo en Furnace Creek, otro lugar con nombre explícito (Arroyo del Horno).

En este infierno de lugar, existe un campo de golf. Foto: AFP

“Si se verifica, será la temperatura más elevada registrada oficialmente (en EEUU, N.de la R.) desde julio de 1913, también en el Valle de la Muerte”, en el desierto de Mojave, según la oficina de Las Vegas del servicio meteorológico de Estados Unidos.

El 10 de julio de 1913, una estación meteorológica en la misma región estadounidense registró el récord absoluto de temperatura: 56,7 °C. Pero entonces las mediciones no eran fiables.

Le siguen otros récords: los 55 °C registrados en Kebili, Túnez, en 1931. En 2016 y 2017, los termómetros llegaron a 54 °C en Kuwait y Pakistán.

Salinas en Death Valley. Foto: AFP

A Brandi no le hace falta que un grupo de expertos le digan que “está hirviendo”, ella se da cuenta sola.

Brandi es una de unos pocos cientos de personas para quienes este infierno de lugar es su “hogar”.

Stewart vive en Death Valley de forma intermitente desde hace cinco años, trabajando en el departamento de comunicaciones del parque.

Record de temperatura en EE.UU.

» Temperaturas en °C – 17/08/2020

La estación automática que registró la marca el domingo está a dos horas de Las Vegas, uno de los sitios más hostiles del planeta a esta altura del verano boreal.

El calor es tan fuerte que los turistas más intrépidos se toman fotos al lado del termómetro no oficial que se encuentra a la entrada de Furnace Creek. Ahí, el marcador super holgadamente los 54.

El servicio de parques nacionales de Estados Unidos advirtió que el valle de la Muerte es el más tórrido y seco de sus parques. Normalmente mueren excursionistas en esa zona.

Durante décadas, el récord mundial de calor fueron los 58 °C registrados en 1922 en El Azizia, en lo que hoy es Libia.

Pero expertos de la organización meteorológica mundial revisaron esa marca entre 2010 y 2012 y concluyeron que fue sobrevalorada en 7 grados debido a los aparatos empleados y la poca experiencia del observador.

Para los que no tienen otra opción que estar en verano en Death Valley o para los turistas intrépidos, no hay mucha más opción que trepar a la montaña donde está más fresco o quedarse adentro pegado al aire acondicionado.

“Una vez que la gente se acostumbra (al calor), se nos hace normal y después cualquier cosa por debajo de los 26 grados parece frío”.

En las Vegas el termómetro electrónico que registró la temperatura del domingo fue instalado en paralelo al viejo termómetro oficial del mercurio. Durante tres años los meteorólogos comprobaron que el nuevo termómetro es tan preciso como el viejo por lo que desde 2015 es considerado oficial y se retiró el de mercurio.

Christopher Burt, historiador de la meteorología, explica: “sabíamos que sólo era cuestión de tiempo que se los termómetros superasen los 130 grados (Fahrenheit) (54,4 °C) en el valle de la Muerte”.

Qué no se corte la luz

En cuanto al sueño, la gente de la ciudad tiene aire acondicionado, que mantiene sus hogares frescos mientras no se corte la luz. Esto puede ser un problema cuando todos intentan mantener sus hogares a una temperatura agradable a medida que aumenta el mercurio.

La mayoría de las personas que trabajan y viven en el parque nacional se encuentran en Furnace Creek. La ciudad está situada en una cuenca larga y estrecha a unos 280 pies por debajo del nivel del mar. Está rodeado de sierras altas y escarpadas.

Un cartel de “Alto” advierte las altas temperaturas. Foto: AFP

Jason Heser, originario de Minnesota, vive en Furnace Creek y trabaja en el campo de golf que está ahí. Es el campo de golf más bajo del mundo a 85 metros por debajo del nivel del mar.

“Estuve en Irak dos veces. Si puedo soportar Irak, puedo soportar el Valle de la Muerte”, dice este ex soldado.

Michael Mann, de la Universidad Pennsylvania State, no tiene dudas de que se está ante un nuevo récord.

Turistas en las salinas de Badwater Basin.

“Parece que superamos un nuevo techo con la temperatura más caliente en el planeta desde que se llevan registros validados”, dice. “Por este récord se perderá rápidamente si continuamos contaminando la atmósfera”, advirtió.

Por ahora y hasta nuevo aviso, Furnace Creek es entonces el lugar más caluroso del mundo.

“La gente me pregunta cómo es”, dice Heser. “La mejor forma en que lo describo es cuando estás cocinando y abrís el horno para revisar y te viene esa ráfaga de aire caliente… bueno, eso es lo que se siente. Me gusta.”. Increible.