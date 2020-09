2 fallecimientos por coronavirus en Abra Pampa

Dos víctimas de coronavirus sumaron Abra Pampa en las últimas 24 horas, se trata de personas mayores de edad que estaban internadas en Abra Pampa, padecían de otras enfermedades que agravaron su situación. Por otro lado la ciudad sigue sumando casos positivos que van aumentando de uno como lo reporta cada día el COE de Jujuy.

Abra Pampa registra a al viernes 4 de septiembre, 137 casos de coronavirus en total, de los cuales se recuperaron 106 personas. En tanto son 54 los casos de contactos estrechos que se encuentran vigilados por el personal del Hospital de Campaña, en el propio Hospital de Campaña se encuentran 17 pacientes en proceso de recuperación.

6 son los pacientes que se encuentran con internación domiciliaria, también cumpliendo con el respectivo tratamiento.

La última semana del mes de agosto finalizó un rastrillaje que se realizó por toda la ciudad en personas de alto riesgo, de los cuales se realizaron escasos test en las personas que tenían síntomas compatibles de coronavirus, pero todos los resultados arrojaron negativo.

Según el director del Hospital local Juan Calderón, a la fecha no hay pacientes de riesgo en la ciudad. Con respecto a información suministrada mediante conferencia de prensa desde el COE local todavía no se dio en el presente mes. En cuanto a mas flexibilizaciones en la ciudad no se dieron. Mas información.