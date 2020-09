Coronavirus: Otra jornada negra en Abra Pampa

Coronavirus. La jornada del miércoles 16 de septiembre fue marcada por otra jornada negra para Abra Pampa ya que dos oriundos de la ciudad perdieron la vida a raíz del coronavirus, dos reconocidas personas en la popularidad del pueblo. El COE local no brinda detalles de la situación epidemiológica desde hace más de 10 días.

El nosocomio local mediante su red social “Hospital Nuestra Señora del Rosario – Abra Pampa” publica habitualmente un reporte epidemiológico donde informa la situación medianamente diaria, al miércoles 16 de septiembre el reporte indica: 163 casos de coronavirus en total, de los cuales 120 ya se recuperaron. Son 54 los sospechosos por contacto estrecho, 5 con internación domiciliaria, 6 internados en el Hospital de Campaña, 3 pacientes internados de mayor complejidad, 5 pacientes internados Hospital Nuestra Señora del Rosario esperando resultado de PCR, un paciente en Hotel rincón Suizo y 10 óbitos, pero en la jornada del miércoles fallecieron dos personas con coronavirus.

Tras lo sucedido con Julio Huanca, se supo que otro personal con coronavirus de la sección de Facturación del Hospital local fue derivado a San Salvador y que además son varios los compañeros de salud de la parte administrativa que están en aislamiento. Por la situación en el Hospital local se presume que una trabajadora habría venido desde San Salvador de Jujuy siendo positivo de coronavirus.

También habría varios trabajadores del área de servicios generales que habrían dado positivo para coronavirus, hasta la secretaria del director estaría con covid-19 en el hospital de campaña, inclusive el propio director estaría en aislamiento preventivo, de allí se explica por qué no se están dando conferencias de prensa desde el COE.

Entonces, se deduce que la circulación comunitaria de coronavirus en Abra Pampa está más vigente que nunca, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad ya conocidas por todos.

En las últimas horas se publicó en las redes sociales un texto escrito por un paciente positivo de coronavirus que se recupera de la enfermedad en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, el cual menciona: “Estimados abrapampeños, nuestro Hospital de Abra Pampa necesita nuestra ayuda.

Actualmente me encuentro aquí y me he dado cuenta que no cuentan con todo el equipamiento necesario para trabajar y mitigar el dolor que atraviesan los pacientes, y cada día siguen ingresando más gente, veo que esto se puede descontrolar. Al personal de la salud los vi muy agotados y hacen lo que pueden.

Es por eso que necesitamos de su colaboración, por más mínima que sea, todo sumará para comprar lo siguiente: 3 manómetros más para tubo de oxígeno, 4 oxímetros, 20 cánulas nasales, 10 frascos bitubulados, carros para traslado de tubo de oxígeno, guantes de látex, entre otros insumos. Les pido que lo hagamos por amor a nuestro pueblo, pensar que un día podemos estar aquí y no es lindo que no haya todos los recursos y Jujuy está colapsado, por favor es urgente”.