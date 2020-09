Violeta Avalos: El entornó donde vivía era imposible de sostenerlo

Tras ser encontrada Violeta Ávalos sana y salva, se reveló que el entorno donde vivía no es el recomendado para que vuelva, el problema intrafamiliar no era sostenible por la menor de 16 años. Ahora se comprende su decisión, al no ser escuchada por nadie. Ella quiere realizar sus estudios secundarios.

Teodoro Alancay, referente en Abdón Castro Tolay de Oficina de Protección de Derechos de Niños Y Adolescentes de la Secretaría de Niños de la Provincia reveló detalles de la situación de Violeta Ávalos, después de ser encontrada el martes 29 de septiembre a Hrs. 16.

Tras una reunión realizada en horas de la noche del martes en Abdón castro Tolay, entre las autoridades competentes, se determinó mediante acta y al no haber en ese pueblo una red de contención, familiar y social, Violeta Ávalos será designada hacia la Casa del Adolescente en San Salvador de Jujuy hasta que se determine otro lugar propicio.

“Mientras tanto en el pueblo e instituciones competentes vamos a trabajar para buscar referentes familiares que puedan contenerla, si no lo hubiera confiamos en que la institución de la Secretaría de la Niñez se haga cargo y dispongan como sigue la situación”, expresó Teodoro Alancay.

Tras ser encontrada Violeta Avalos, fue trasladada al pueblo de Abdón Castro Tolay, donde recibió las primeras contenciones por parte de profesionales que viajaron desde el Hospital de Abra Pampa, puntualmente de la psicóloga Yamila Ramos y la trabajadora social Anahí Vásquez. Estas profesionales también mantuvieron entrevista con el entorno familiar.

El diálogo profesional con Violeta Ávalos, determinó que en su momento se encontraba estable, sin embargo no estaba preparada para volver a su domicilio por lo que desde la secretaria de niñez se propuso el traslado a la Casa del Adolescente en capital provincial, previa estadía respectiva en Hospital de Súsques hasta que sea necesario con el fin de resguardar su salud.

“Desde nuestros servicios estamos solicitando la intervención inmediata de la Secretaria de Niñez, ya que hay varias situaciones y factores de riesgo dentro de la comunidad y con la familia que deben ser abordados”, puntualizó Anahí Vásquez. Agregó que “cuando estén dadas las condiciones en la comunidad, la adolescente pueda retornar a su lugar de origen”.

Respecto a la versión vertida por el padre de Violeta Ávalos, sobre problemas mentales de la menor, Teodoro Alancay expresó, “el año pasado ante una situación similar se pidió que se hagan análisis y estudios y yo tuve accesos al resultado y la adolescente está en los rangos normales lo que si yo creo que ella no puede manejar la situación que está viviendo en la familia y el entorno, es por eso lo de su decisión al no tener contención”.

Es importante mencionar que también ante el antecedente de un año atrás, se buscó el entorno de un familiar que le pudiera brindar contención, “la madre había determinado su destino hacia La Quiaca con su hermanas, en eso habíamos quedado y cuando ella regresaba me tenían que comunicar, yo no sabía que estaba en el campo”, expresó Teodoro Alancay.

Según lo vertido por Teodoro Alancay, Violeta Ávalos no quiere tener relación con su madre, ni mucho menos con su padre. “Entiendo que hubo negligencia tanto en el trato con la menor y el de no permitirle que ella siga estudiando. La policía y psicóloga expresó ayer que Violeta es muy inteligente, escribe y se expresa bien, tiene una letra muy bonita y aquí era una de las mejores alumnas en la escuela primaria. Por situaciones familiares no continúa estudiando, entonces eso creo que lo afectó mucho a ella”.

Finalmente Teodoro Alancay dijo que los profesionales determinarán cual será el mejor camino para Violeta Ávalos, “con las autoridades del pueblo entendemos que el entorno familiar no es recomendable, que será mejor que esté en la Casa del Adolescente”.

Fue un llamado de atención para todo el pueblo de Abdón castro Tolay, para sus instituciones. En la misma mañana del miércoles 30 de septiembre se desarrolló una importante reunión que llevarán a trabajar fuertemente en la situación para que no se vuelva a repetir.

