Ahora la Concejal Noelia Velásquez solicitó licencia por 30 días

El 8 de septiembre se encontraba el cuerpo sin vida de Cesia Reinaga, es decir hace un mes, desde entonces dentro del pedido de justicia por Cesia, se solicitó la renuncia de la concejal Noelia Velásquez por el parentesco directo de los implicados, hasta la fecha no hay ni una mínima respuesta sobre el pedido.

En la sesión del pasado jueves 4 de octubre, la concejal Velásquez presentó una nota que no asistía a la misma por motivos de salud. El lunes 5 de octubre llegó al concejo deliberante de la ciudad de Abra Pampa otra nota solicitando licencia por razones médicas por un lapso de 30 días. El motivo es según, el parte médico, es porque “presenta crisis de angustia grave, asociada a síndrome depresivo y situación traumática familiar. Se indica 30 días de reposo laboral”.

La situación genera indignación en toda la sociedad abrapampeña, el Concejo Deliberante no puede acatar el pedido de dos semanas hacia atrás de los autoconvocados, expulsión de la concejal Velásquez, porque no tiene herramientas legales para poder hacerlo. Desde el partido del “Frente de Todos” no se pronunciaron específicamente a la situación que empaña al Concejo deliberante abrapampeño.

Recordemos que Noelia Velásquez fue posesionada en el Concejo Deliberante hasta diciembre del año 2021, fecha donde cumplirá su gestión.

El parte médico de Concejal Noelia Velásquez