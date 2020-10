Quedó inaugurado el mural en memoria de Cesia Reinaga

En horas de la tarde del sábado 10 septiembre quedó inaugurado un mural en memoria de Cesia Reinaga en calle Senador Araoz esquina Juan Domingo Perón, finalizando así “La semana de Acciones por Cesia Reinaga” a un mes de su femicidio. Estuvo presente la familia de Cesia.

Samuel Reinaga volvió a solicitar justicia por su hija, “todos los que tienen que ver con la muerte de mi hija que estén presos, seguiré luchando por esta causa, nunca bajaré los brazos y agradecer a ustedes que me acompañan en todas partes y a cada instante”.



En tanto la madre de Cesia, Elisabeth Ramos también se expresó, dijo que “nuca se está preparado para estas cosas, en estos momentos no encontramos palabras para expresar nuestro dolor”, también agregó que estas acciones sirvan para que no se vuelvan a repetir, “que nunca más pasen estas cosas tan dolorosas y queremos justicia por Cesia y por todo los demás que están sufriendo por los demás femicidios”.

“Nunca más silencio en la Puna” es el slogan principal del Mural que quedó inaugurado tras el corte de cinta a cargo de Samuel Reinaga y Elisabeth Ramos, padres de Cesia. La pintura que refleja el rostro de Cesia junto a una mujer elevando su voz, refleja el pedido de Justicia y de un “nunca más” en la Puna, la obra de arte fue realizada por artistas de la ciudad, tras la idea del colectivo de “Justicia por Cesia” de Abra Pampa.

Tras la inauguración oficial, se volvió a alzar el grito unísono “Justicia por Cesia”.

“La semana de acciones por Cesia” se desarrolló desde el 5 de octubre, incluyó conversatorios de violencia digital de género, prevención de violencia en el noviazgo, herramientas legales ante situaciones de violencia, principalmente en menores de edad. Velada artística y manifestación virtual, como así también se desarrolló la marcha del dolor el 8 de octubre, a un mes de que el cuerpo de Cesia Reinaga era encontrada sin vida.

Y como es de público conocimiento, desde la Colectiva Acciones por Cesia y los padres de Cesia se logró exponer en la legislatura mediante nota 5 importantes puntos ante las respectivas autoridades, además de la ponencia particular de Samuel Reinaga quien solicitó entre otras cosas la intervención de autoridades competentes para Noelia Velásquez deje el cargo de concejal en Abra Pampa.

Quedó firmemente expresado “Nunca más silencio en la Puna, no más privilegios políticos para con los hijos del poder”. Desde la colectiva se aclaró que la lucha no tendrá fín.

De ahora en más cada vez que alguien pase por este mural, recordará como cruelmente terminaron con la vida de Cesia Reinaga. Pretenderán con no pase con su hija, su hermana, su mamá o su mejor amiga y también en su mente estará presente de los culpables y de cómo procedió la justicia.

Cobertura en vivo