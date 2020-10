No existe reinfección de coronavirus en Abra Pampa

No existe reinfección de coronavirus. Juan Calderón, director del hospital de Abra Pampa y tras la afirmación de días atrás sobre la reinfección de un personal de salud local, dijo que se interiorizó sobre el tema con la doctora Fabiana Vaca y concluyeron en que no hay una reinfección confirmada de coronavirus en todo el país, mucho menos en Abra Pampa.

“Hay que hacer una serie de estudios para determinar si es una reinfección, sobre este caso capas que la paciente se mantuvo con coronavirus positivo todo este tiempo, como queda en el ADN registros de la enfermedad y pueden pasar hasta 100 día y puede seguir dando positivo, pero no contagia y el PCR al ser tan sensible capta al coronavirus y entonces da positivo”. Calderón subrayó que en el lapso de estos tres meses esta paciente no contagió, sino que los síntomas se volvieron a manifestar de nuevo, “eso es lo que se va a estudiar, porque el virus se manifiesta de diferentes maneras. Esos estudios van a determinar si hubo una reinfección”.

Aclaró también que la paciente tras ser dado de alta cuando contrajo el virus la primera vez, se fue estable y sin síntomas. Agregó que la paciente se encuentra de forma estable y con síntomas de menor intensidad.

Relacionado a la situación epidemiológica en la ciudad, Juan Calderón precisó que “estamos teniendo un pequeño brote, se están dando nuevos casos de coronavirus que son de contactos estrechos de positivos de coronavirus”. Agregó que no hay que relajarse, hay que seguir cuidándose y evitar las reuniones. Las declaraciones del licenciado Calderón se dieron en horas de la tarde del martes 13 de octubre, oportunidad donde el Hospital Nuestra Señora del

Rosario recibió a modo de donación solidaria el segundo monitor multiparamétrico evaluado en más $140.000 pesos. Al igual que el primer monitor, el segundo llegó gracias al aporte de toda una comunidad solidaria mediante la campaña “Todos Somos Abra Pampa”, que el fin de semana pasado llegó a su final. En los próximos días se entregará más donativos, donde por ejemplo se prevé la entrega de bombas de infusión.



La entrega del Monitor y el parte del grupo solidario

