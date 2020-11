Nueva marcha solicitando Justicia por abusos y femicidio

Justicia por abusos y femicidio: En horas de la mañana del viernes 30 de octubre se desarrolló una nueva marcha en Abra Pampa solicitando justicia por el femicidio de Cesia Reinaga y por la violación de las dos menores de edad. La marcha se apostó frente edificio municipal y policial, para más luego finalizar en el centro de la misma.

Al llegar frente al edificio municipal, quienes realizaban la marcha se arrodillaron para mostrar sus carteles de pedidos y a viva voz se pronunciaron “justicia por Cesia- justicia por las nenas”. Al estar presentes allí buscaban un diálogo con el intendente Ariel Machaca, cuando el secretario de gobierno Daniel Aparicio salió he informó que no estaba por motivos de viaje, la noticia no fue para nada grata para los manifestantes.

La madre de las dos menores de edad violadas, manifestó enérgicamente entre otras cosas para que la Municipalidad de Abra Pampa “no se preste a juegos sucios… a mi hijas le mataron su inocencia, solo bastaron 5 minutos para que esto suceda, vengo aquí a pedir justicia y que el intendente deje de mentir, están trabando mi causa, que dejen de abusar del poder y están ayudando con la plata del pueblo a un delincuente”.

Otras de las referentes, aclaró que la movilización no tiene que ver nada con el plano político, sino con el verdadero fin de pedir justicia.

Daniel Aparicio dijo que “todos estamos a favor para pedir justicia y no para ocultar nada ni defender a los victimarios, sino para que la verdadera justicia llegue a cumplirse”.

“Está todo en tela de juicio, hay que dejar que las instituciones actúen”, dijo Juan Aparicio como intendente interino en su momento y lamentó los últimos sucesos no gratos en la ciudad.

“Compartimos en que tiene que haber justicia, es más compartimos que tiene que haber castración química para los violadores y si es inconstitucional, hay que hacer reformas”, enfatizo Juan Aparicio. Agregó que desde el Concejo Deliberante de la ciudad arán la respectiva adhesión, “no es la solución, pero que esté enmarcado dentro de las penas de este delito, que vuelvo a repetir, es repudiable desde todo punto de vista, que la justicia actúe con celeridad y prontitud y que podarle la pena por este hecho aberrante y que no cabe el término de persona, sino de animal por la salvajada que hizo”.

Con los ánimos caldeados, los presentes solicitaron la renuncia de la actual directora del Área de paridad de Género ante los hechos suscitados, la presión se hizo sentir por lo que el presidente del Deliberante local dijo que realizaría una minuta de recomendación para que revea la situación del personal en esa área.



Relacionado al mismo, Aparicio dijo que tras el caso de Cesia Reinaga, desde el Concejo Deliberante se aprobó un pedido de informe sobre todas las actuaciones, que acciones se realizó en su momento y cual eran las próximas medidas desde el Área de Paridad de Género de cara al flagelo de violencia, pero hasta la fecha no recibieron respuesta.

En la marcha, no quedó desapercibido la situación de la concejal Noelia Velásquez, el grupo de manifestantes aclararon que no se sienten representados por ella y manifestó que se le puede destituir por inmoralidad mediante artículo N° 66 de la Constitución Nacional, pero Juan Aparicio aclaró que no es así debido al reglamento interno de la Legislatura de Jujuy.

El próximo martes 3 de noviembre comenzará una juntada de firmas en el domicilio de los padres de Cesia Reinaga para solicitar que Noelia Velásquez deje de ser concejal del Deliberante local.

Siguiendo con la marcha, luego del Municipio se dirigieron frente Seccional de la Policía, he invitaron al comisario a cargo para que se exprese de forma pública de cómo se actúa ante situaciones de violencia de género.

Desde esa entidad de seguridad aclararon que se están recibiendo todas las denuncias de violencia de género, como así también en la Comisaría de la Mujer sección Abra Pampa. Mencionaron que se tiene directivas precisas en cuanto a situaciones de violencia de género. “Invitarles a cualquier persona que haya tenido cualquier hecho de violencia que se aproxime a la seccional policial”.

La marcha finalizó en plaza central de la ciudad con el agradecimiento para quienes participando. Desde el seno familiar de Cesia Reinaga dijeron que se solidarizan con la familia de las dos menores ultrajadas.

Anticiparon que el próximo 8 de noviembre se desarrollará una nueva marcha masiva en el cual se pretende contar con familiares de víctimas de femicidio de otros puntos de la provincia.