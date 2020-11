Caso Cesia Reinaga| A dos meses de su hallazgo sin vida

Caso Cesia Reinaga: El 8 de noviembre se cumplirán dos meses desde la aparición de Cesia Reinaga sin vida en el ex matadero municipal de Abra Pampa y habrá una gran marcha en la ciudad con la participación de demás familiares de víctimas de femicidio y homicidio de la provincia de Jujuy.

La impotencia por la situación sigue, normas y leyes que son inauditas ante hechos que no tienen explicación y una familia destrozada que su vida nunca más será normal.

El pasado martes 3 de noviembre comenzó la junta de firmas para destituir a la Concejal Rosalía Noelia Velázquez, madre del menor de edad imputado por el crimen de Cesia Reinaga que hasta la fecha solamente hizo llegar notas solicitando licencias de acuerdo al artículo N° 9 del reglamento interno.

Ante la solicitud de licencia, el Concejo Deliberante no puede hacer nada y la concejal Velásquez lo puede seguir haciendo, inclusive hasta su final de gobierno que se vence en diciembre del año 2.021, así lo ampara los reglamentos vigentes, “es un derecho adquirido, articulo 58 carta orgánica municipal y articulo 9 del reglamento interno del Concejo Deliberante”.

“Como puede una persona seguir ocupando un cargo público y cobrando sus haberes cuando no lo ejerce”, “donde quedó el compromiso como autoridad legislativa ante su pueblo”, “Cuantas ausencias a su trabajo aceptaría un empleador no gubernamental”, “No se entiende como un concejo deliberante no cuenta con las herramientas legales para destituir a uno de sus miembros que empañó toda su institucionalidad”, “y el honorable Concejo Deliberante?”… Son estos los grandes interrogantes de la población ante la situación de público conocimiento en Abra Pampa.

La familia de Cesia Reinaga realiza una junta de firmas para destituir a la Concejal Velásquez, pero Jujuy no tiene el sistema de revocatoria de mandato, es decir no se puede mediante esta opción, solo una pueblada lograría el propósito de las movilizaciones, “destitución de la concejal implicada”.

El domingo 8 de noviembre se desarrollará una nueva marcha en Abra Pampa desde Hrs. 10 con punto de encuentro en Plaza Central, se pedirá justicia por Cesia Reinaga, Iara Rueda, Gabriela Cruz, José Villafañe, Rosana Mazala, Matías Puca, Nahír Alvares, Katerin Vilte, Camila Peñalva, Cintia Tolaba, Mario Alexis, “justicia por la nenas” y por todas las víctimas de violencia.

En esta marcha se prevé la presencia de demás familiares de víctimas de femicidio y homicidio de la provincia, como por ejemplo familiares de José Villafañe, Káterin Vilte, Iara Rueda y Alejandra Alvares. Además de la marcha se prevé la realización de una radio abierta con la participación de artistas.

A dos meses del aberrante hecho, Samuel Reinaga mencionó que todavía es un misterio la identidad de un cuarto implicado que en este caso sería la persona que le llevó a Cesia desde la parte céntrica de la ciudad, “apelo a la solidaridad de la gente, si alguien sabe algo que venga e me informe a mi persona, yo mantendré la reserva pertinente, estoy las 14 horas en mi casa”, mencionó Samuel Reinaga. Agregó que la mamá de Cesia alcanzó ver al masculino que le sacó a Cesia desde su domicilio (donde funciona un restaurante), calle Senador Aráoz- frente sucursal de Correo Argentino.

Consultado sobre el escrito que dejó Cesia Reinaga con nombres de personas que la hostigaban, Samuel dijo que el mismo encontró ese escrito en el ropero de su dormitorio de Cesia. “personas que le perseguían, que querían salir con ella, tenía anotado nombre y apellido… Eso se pasó a la justicia”.

Consultado si porque la perseguían, don Samuel dijo que “eran personas que querían salir con ella” en una situación de relación de parejas, descartó que se halla sido trata de personas.

Respecto al celular de Cesia Reinaga no fue encontrado. “Cesia salió de aquí (desde su casa el 29 de agosto) con su celular y al cabo de 5 minutos fue pagado, es decir del trayecto de una o dos cuadras y no volvió a activarse en ningún momento”. Don Reinaga recuerda que el día que desapareció Cesia, había pasado toda la mañana junto a su madre haciéndose arreglos odontológicos.

En el 2.019 Cesia, solía salir a eventos cristianos y congresos que se realizaban en la ciudad y en otras provincias, siempre con el permanente contacto con sus padres. “Nunca fue a bailes ni jodas, no salía a esos eventos en ninguna oportunidad”.

A dos meses del femicidio de Cesia, su padre recuerda la muy buena relación padre- hija que existía, “para mí fue una excelente hija, era la menor, siempre estaba conmigo, aquí trabajábamos durante todo el año y a fin de año nos íbamos de vacaciones a diferentes lugares. Fue una hija de casa, con la familia nunca había inconvenientes, una familia normal, como menor tenia todos los privilegios”. Don Samuel recordó también que Cesia era solidaria, cuando había algún comensal que era un abuelito y del campo, sugería que no se le cobre el costo económico al que accedía su padre. “muy solidaria en todo sentido”.

El sueño de Cesia Reinaga, tras finalizar el quinto año en el año 2.019 era seguir los estudios de medicina en la provincia de Córdoba, “su cuarto estaba lleno de imágenes de células, micro organismos, me hizo comparar un libro de anatonomía referente a la medicina”.

Debido a la pandemia del coronavirus, Cesia no pudo iniciar sus estudios en Córdoba, la intención era prepararse este año y que pueda ingresar en el ciclo lectivo 2.021. “Estaba haciendo cursos virtuales” en otras ramas que eran de su gusto.

Solicito la destitución de la concejal Noelia Velásquez, “si ella fuese otra persona afrontaría el delito que cometió su hijo y ya está. No se puede tapar el sol con un dedo”. “Ahora vemos que ella está deprimida, cuando nosotros tendríamos que estar deprimidos psicológicamente nosotros y no ella”, dijo Samuel Reinaga. “Si ella no tiene nada que ver con el caso, si no es culpable no tiene que estar preocupada. Entonces que dé un paso al costado para que la investigación avance como tiene que ser, por el bien de Abra Pampa, para que uno crea en la justicia, en los políticos”.

“Mi vida no volverá a ser normal, porque me falta una hija y ya grande, que vivió 20 años conmigo, la vimos nacer, crecer, la llevamos al colegio… Nunca va a ser lo mismo, ahora estoy tratando de volver a trabajar, tratando de seguir a delante porque la vida sigue, tengo una familia, tengo mis padres adultos mayores que tengo que irlos a ver, tengo que estar bien… pero mi nunca será lo mismo y mucho pero por la forma en que lo mataron a mi hija, no es lo mismo que haya sido de forma natural”.

“Confió en que Dios hará justicia”, dijo Samuel Reinaga, aduciendo que la lucha tendrá continuidad hasta donde pueda. Así es la situación del caso Cesia Reinaga, nadie nunca esperó que este hecho sin denominación pudiera pasar en Abra Pampa. Mas noticias.