Solidaridad exuberante para el Hospital de Abra Pampa

“No hay mal que por bien no venga”, dice un reconocido refrán que revela que una situación siendo extremadamente mala, tiene su lado positivo. El coronavirus se ha cobrado con la vida de miles de humanos en todo el mundo, mas halla de esta situación, en Abra Pampa mostró su lado positivo, la solidaridad de su gente hizo posible un nuevo equipamiento, si no llegaba la pandemia, no creo que haya sido posible.

En más de una oportunidad, las colaboraciones solidarias parecían ser las últimas, inclusive la campaña “Todos Somos Abra Pampa” ya concluyó.

Cerca del mediodía del jueves 12 de noviembre profesionales de salud del Hospital de Abra Pampa atestiguaron una nueva entrega solidaria proveniente de residentes abrapampeños en Córdoba y en Buenos Aires.

Los residentes abrapampeños mediante una carta, divulgaron que todo empezó con la creación de un grupo de whatsApp el pasado 25 de septiembre en la ciudad de Córdoba con el único objetivo de ayudar.

En una primera instancia se logró recaudar la suma de $ 40.000 que fue destinado como ayuda para la compra del segundo monitor multiparámetrico, posteriormente la campaña se extendió hasta el 10 de octubre, llegando a recaudar la suma de $37.900 pesos, a esto se sumó $9.500 pesos más de un grupo de abrapampeños en Buenos Aires, totalizando $47.400 pesos.

Con lo recaudado se logró comprar 4 tensiómetros de pie con su respectivo estetoscopio, 10 cajas de tiras reactivas accucheck (50 unidades cada caja), 60 máscaras con reservorio de 1.000 ml par adulto y se coordinó con profesionales para poder concretar 8 ciclos de conversatorios para enfermeros y agentes sanitarios de Abra Pampa y zonas de influencia.

“Sorprendida por la solidaridad del pueblo”, dijo Vilma Cruz, una de las profesionales de salud que se desempeña en el Hospital local y que estuvo a cargo de recibir todos los donativos que fueron innumerables para con el Nosocomio local. “El apoyo de ellos fue muy importante. Abra Pampa es grande y tiene un corazón inmenso”.

Respecto a las capacitaciones que se realizaron, Silvana Ontiveros detalló que fue gracias al aporte de profesionales de la salud de Córdoba, “al ser en Abra Pampa las especiallizaciones más generalizadas era importante que puedan interiorizarse de todo un poco”.

Las capacitaciones virtuales se dieron en el uso compasivo de ibuprofenato, cuidados de enfermería en la utilización de heparina en el paciente con covid-19, cuidado humanizado, monitorización básica de paciente en covid-19, actuación de enfermería durante el parto en pacientes sospechosos o confirmados de covid-19, higiene hospitalaria y su importancia y relatos de experiencias en tiempos de pandemia.

"La capacitaciones han sido mus positivas", dijo Silvana Ontiveros, quien intervino en las mismas a modo de mediadora y/o organizadora de las capacitaciones que se realizaron mediante google meet.