El pueblo Aguilareño en pie de lucha

El pueblo Aguilareño está haciendo historia, no por los logros de todos los años, sino por el mal momento que se vio venir desde el pasado 8 de septiembre, pero la fecha sorprendente que a muchos les robó lágrimas fue el lunes 16 de noviembre cuando se notificaba que la empresa llegaba a su final.

“Las esperanzas es lo último que se pierde”, reza una famosa frase, esa es la que hoy el trabajador minero impulsa dentro de su ser, más allá de que la respuesta haya sido tajante, que “La Minera Aguilar llega a su final”. Así fue la noticia que recibió el secretario general de AOMA Carlo Trejo.

El pueblo minero se aferra a sus derechos y dignidad, y quiere pelear por su fuente laboral, es por eso que el miércoles 18 de noviembre cerca del medio día comenzó la asamblea de trabajadores mineros en su cancha de fútbol, donde Carlo Trejo, su representante sindicalista les fortaleció la esperanzas laborales de “los muchachos mineros”, como expresa Trejo.

En su alocución, el secretario general de AOMA, Carlos Trejo, entre otras expresiones, subrayó que no se presentó en la reunión con el gobierno de Jujuy porque su función es primeramente consensuar con el pueblo minero. “La noticia hay que informarla con anticipación, aquí hay familias por detrás de cada trabajador, muchos de ustedes tienen sus abuelos, padres que trabajaron en esta mina, y siempre se acababa el mineral y despachaban a esos trabajadores sin nada, y fueron ejecutados por el poder político y económico de turno”.

“Hoy estamos aquí para decidir que vamos a hacer de aquí en adelante, el verdadero capital que tiene El Aguilar, es el capital humano. La dirigencia de la empresa en ningún momento permitió que la parte sindical realizara alguna acción, fue un comunicado arbitral diciendo que todo esto se acaba. Es nefasto lo que están haciendo con el pueblo trabajador y con las comunidades, la empresa dice que por circunstancia de la pandemia va a reducir todo, buscó la excusa para decir que esto no va más”, vociferó Carlos Trejo, frente a la gran cantidad de mineros que coparon el predio futbolero.

“Los compañeros trabajaron día a día para cumplir con la empresa, hoy tenemos el orgullo de decir que siempre estuvimos en la mina, incluso hubo días que no contábamos con los elementos de protección personal, igualmente, los obreros seguían trabajando”.

“El 8 de septiembre paramos la mina por razones sanitarias, pero no paramos porque el mineral desapareció. Hasta esa fecha sacamos la misma cantidad de mineral con la mitad del personal trabajando. Hoy dicen que se acabó el mineral”.

“Sabemos que los recursos naturales no son eternos, como ya nos dijeron hace años atrás que la Minera Aguilar se acababa, pero me duele muchísimo que la empresa haya tomado esa atribución tan inhumana de no convocar a nadie, solamente me llamó a mí para decirme que a partir de las 10 de la mañana del pasado lunes aquí se acababa todo”.

Trejo también remarcó que nadie puede ser despedido por ninguna empresa, “el retiro voluntario es un despido”, subrayó. “si así lo es tenemos que exigir a la empresa un doble o triple de indemnización, porque así dice la Ley, no nos regalemos, no vallamos a entregarnos compañeros”. En ese mismo sentido, ante los mineros, Carlos Trejo dijo que “no les vengo a prometer nada, sino a luchar codo a codo, no nos vamos aquedar tranquilos, no nos damos por despedidos, la vamos a luchar, la mina no se termina aquí”.

Finalmente Carlos Trejo, ante los presentes, pidió hasta el viernes en el mismo lugar y horario para poder brindarles algún tipo de información en una nueva asamblea. “haber si me puedo reunir con el gerente, o con alguna otra autoridad en busca de una solución”.

Finalizada la asamblea, los trabajadores mineros realizaron una fila para la firma del acta de la primera asamblea de lucha realizada en un medio día ventoso.

Al respecto, el intendente Sergio Alejo, compartió el asombro por la noticia del pasado lunes, “repudio esta situación, le hemos pedido que revea la situación especialmente a la minera Aguilar, que nos ayude a salir de esta situación, hoy por hoy recibimos el apoyo total por parte del gobernador Gerardo Morales para con este pueblo”, enfatizó Alejo, como resultado de la reunión realizada entre las partes del gobierno local, provincial y de la minera realizada recientemente.

Alejo dejó en claro el apoyo para con el pueblo minero, “estamos buscando las soluciones necesarias, se va a buscar ayuda desde nación, inclusive, pero esta es una lucha de todos que recién está comenzando, vamos a garantizarlos, vamos a comparar al gremio, a la masa trabajadora”, mencionó.