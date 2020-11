A 13 años de la tragedia del lago Titicaca en la que murieron dos estudiantes abrapampeños

Tragedia del lago Titicaca. Se cumplieron esta semana 13 años de la muerte de Fabián Cayo y Zulema Balderrama, dos estudiantes oriundos de Abra Pampa que murieron ahogados en el lago Titicaca, cuando naufragó en 2007 una embarcación mientras realizaban el soñado viaje de egresados.

Familiares de los jóvenes, que al momento de la tragedia tenían 17 y 18 años, denunciaron que nunca hubo avances en la causa para determinar la responsabilidad tanto de la empresa que alquilaba las embarcaciones como de los profesores que estaban a cargo de los alumnos.

“Los abogados no nos comentan novedades”, señaló en diálogo con nuestro medio Rufina, madre de Fabián que indicó además que “los profesores tendrían que haber responsabilizado a la empresa que les alquiló la embarcación”.

Es tal la falta de conocimiento de los familiares sobre la causa que ni siquiera saben si se radicaron en Bolivia las respectivas denuncias por lo ocurrido.

Inclusive, años después de la tragedia, los padres tuvieron que viajar por sus medios a Bolivia para conseguir la documentación que les permitió asentar luego en nuestro país los fallecimientos de sus hijos.

“Me costó mucho pensar que uno de los chicos que habían fallecido era mi hijo”, recordó con mucho dolor Rufina que contó que durante 5 años su familia no podía dormir por la noche pensando en Fabián.

“Para mi el bote iba muy cargado. Iban como 50 personas”, recordó la mujer en base a algunas fotografías que se tomaron antes de que la embarcación emprendiera viaje. Denunció además que había sólo 15 chalecos salvavidas, “y estaban en muy mal estado”.

Faltando algunos metros para llegar a su destino, la embarcación golpeó restos ferroviarios que se encontraban bajo el agua y a raíz del impacto naufragó. Zulema no pudo mantenerse a flote y el cuerpo de Fabián fue encontrado debajo del bote, cuando se retiraron los restos del naufragio. (Fuente: Somos Jujuy).

Mas datos de la tragedia del Lago Titicaca

El trágico accidente ocurrió en la Isla del Sol del lago Titicaca de Bolivia, donde perdieron la vida Fabián Miguel Cayo de 19 años que pertenecía al quinto tercera y Zulema Francisca Balderrama de 18 años del quinto primera, ambos de escuela normal de Abra Pampa, el accidente se producía aparentemente cuando el bote en el que viajaban impactó con un viejo riel de ferrocarril y producto del sobrepeso que llevaba y el viento que hacía en ese momento.

Nadie imaginaba que iba a ser un viaje de egresados sin retorno para Fabián y Zulema, que a su vez ya pensaban en desarrollar diversos proyectos de vida tras su regreso. El 25 de noviembre de 2.007 fue un día de luto para Abra Pampa cuando la noticia asombró a su población con la pérdida de 2 de sus estudiantes y quebró a los familiares de Fabián y Zulema.

“Fabián estaba muy contento de poder viajar junto a sus compañeros, tenía muchos sueños, muchas ganas de poder trabajar luego que se recibiera, muchos sueños de hacer cosas lindas por Abra Pampa, el se juntaba con personas adultas, de profesión anhelaba ser un doctor, arquitecto, camionero o caninero”, recuerda la madre Rufina Cayo con lágrimas en los ojos.

“El sabia que éramos de una familia humilde, dice que decía… Cuando vuelva de la gira voy a hacer unas carpetas forradas con tela artesanal para poder ayudar económicamente a mi mama y poder seguir con mis estudios”. Cuentan también que Fabián tenía su inclinación hacia la política. En tanto Modesto Balderrama recuerda a su hija como una señorita destacada en sus estudios, siempre mostrándose unidas con sus compañeros, su afición por la lectura y los sueños por proseguir con sus estudios.

Se sabe que el accidente se produjo por negligencia de la empresa a cargo del viaje de los egresados, sumado a factores climáticos. El bote en que viajaban se encontraba recargado de personas, el pase se realizaba con presencia de viento chocando el bote con una vieja vía de ferrocarril lo que produjo rotura en el bote lo que produjo el ingreso de agua al mismo creando el pánico en sus pasajeros, estos por esquivar el agua se amontonaron en un solo lugar del bote lo que produjo que el mismo se diera vuelta, cayendo todos al agua, con el problema de que la mayoría de los chicos no sabían nadar. Sumado a esto la falta de salvavidas y la conducción del bote por menores de edad.

Se sabe que los chicos pudieron armar una especia de cadena con sus ropas para poder salir a las orillas del lago. Según lo que se sabe es que Zulema fue arrastrada por la corriente a la vista de todos, sin que nadie pudiera hacer algo y con respecto a Fabián, cuentan que él ayudó a varios de sus compañeros a salir del agua y finalmente al regresar por su cámara filmadora ya no volvió, mientras otro de los dichos dicen que él nunca salió, pero sus restos fueron encontrados horas después debajo del bote.

De acuerdo a los datos que se conocen, así sucedió este hecho trágico que se había producido a las 13 horas, en tanto la noticia llegó a Abra pampa a la media noche. El viaje se encontraba coordinado por los profesores Juan Carlos Aparicio, Aldo Gutiérrez y Javier Brájeda.

"Fue un golpe que nos duele hasta hoy. Cuando ahora escuchamos hablar de las promociones yo me pongo muy mal", dice Modesto Balderrama. "Casi dos años nos pasamos llorando yo y mi hija Daniela Cayo, no podíamos dormir, recién a las 6 de la mañana dormíamos un poco" recuerda la mamá de Fabían todavía con el dolor vigente en su interior, "hasta el día de hoy me pongo mal y que se no se haga nada".