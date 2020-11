Abra Pampa adhirió a salvar las dos vidas

Salvar las dos vidas. Desde las 15 horas comenzó la concentración de público en Plaza central de la ciudad para más luego comenzar con una actividad de fitness a cargo de Claudia Quiquinte y el personaje social “La Yeni”. Después hubo momentos de alocución reflexivos y finalizó con una marcha por calles céntricas de Abra Pampa.

En Abra Pampa la adhesión a “Salvemos las dos Vidas” estuvo a cargo de la fundación “Orientando Vidas”. La plaza central de la ciudad se pintó de celeste con una importante convocatoria.

“Tenemos un único propósito: Defender a los que no tienen voz. Hay muchas generaciones por venir y nosotros tenemos que ser ejemplo, pero como si lo primero que queremos, es quitar la vida, por eso vamos a marchas por los que no tienen voz, por aquellos niños por nacer, nosotros que estamos vivos podemos defenderlos”, dijo “La Yeni”, reconocido personaje en Abra Pampa por su toque humorístico en un medio local, pero sobre todo por su lado solidario.

“Dicen que es una interrupción legal, segura y gratuita. Primero cuando algo se interrumpe es porque puede volver a comenzar, pero cuando se mata un bebé no se puede volver a comenzar. Segundo: dicen que el legal; Hoy por hoy la Argentian ya le dijo NO a la presidencia de la Nación, le dijo No al aborto: por ende No es legal. Después dicen que es gratuita: mentira, porque cada vez que consumes algún medicamento le cuesta dinero al estado y es dinero que sale de los ciudadanos. Con respecto a los seguro: Todo aborto tiene su riesgo, entonces no es seguro”, dijo David lamas, referente principal de la Fundación Orientando Vidas.

“Abortar una persona que se está formando: Es un asesinato, es genocidio y nos están invitando a ver el mayor genocidio de la historia Argentina”, Remarcó Lamas. “por eso le decimos NO al aborto”.

Participó también de la movida pro vida el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, el cual remarcó que desde esa institución están a favor de salvar las dos vidas.

Entre otras de las alocuciones, estuvo también una profesional de salud que se desempeña como agente sanitario en la zona rural. “En mis años de trabajo he visto los abortos provocados con yuyos, con pastillas y de otras formas clandestinas. Muchas de estas mujeres nunca recuperan su estado psicológico, he tenido la oportunidad de hablar con mujeres que hicieron esto y no se recuperan jamás, siempre en su conciencia van a llevar esa carga que mataron a su propio hijo”.

Esta profesional de la salud, entre lágrimas, dijo “me acuerdo clarito el caso de una señora que al parecer no quería llevar su embarazo, vino se hizo el control como ya de 6 meses. Ella no sé lo que hizo, pero llegó a la maternidad re mal, ya por morirse, cuando le fui a ver ella se tapó la cara porque yo había hablado con ella muchas veces y me dijo maté a mi hijo, tengo cuatro hijas mujeres y nunca pensé que Dios me daría un barón, tenía seis meses y no vivió. Yo creo que Dios nunca me va a perdonar esto”, recordó la agente sanitario con llanto ante el público presente. “Así vi otras mujeres que quedaron mal, algunas terminaron de morir con cáncer o infecciones graves, porque no es fácil hacerse un aborto”.

La adhesión desde Abra Pampa en favor a salvar las dos vidas, finalizó con la marcha por calles de la ciudad con cánticos acordes a la movilización.