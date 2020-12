El Día mundial en respuesta al V.I.H. en Abra Pampa también fue puesto en escena para su prevención y concientización, se realizó test rápidos de análisis de V.I.H. en Plaza central de la ciudad a cargo de profesionales de salud del Hospital Nuestra Señora del Rosario. En 20 minutos contaban con los resultados quienes se acercaron a realizarse el test.

Un registro personal y un pinchason en el dedo, permitían la realización del test rápido de V.I.H. Con el resultado en manos de tipo carnet, el paciente transitorio se retiraba del lugar conociendo si el virus estaba o no en su organismo.

“Estamos brindando educación e información acerca de lo que es el V.I.H”, dijo Maria Tito desde su rol como educadora para la salud y como referente del CePAT (Centro Preventivo, Asesoramiento y Testeo de VIH).

“Sensibilizamos a las personas para que puedan realizarse el test rápido, porque muchos tienen miedo, no quieren hacerse. Si tenemos relaciones sexuales que mejor elegir saber si tengo o no V.I.H.”

En la actualidad son 3 los casos positivos de V.I.H en Abra Pampa realizando ya un tratamiento, “lo cual no tenemos que discriminar a esas personas, más bien realizarnos el test, porque la idea es poder diagnosticar oportunamente y así poder realizar un tratamiento como corresponde”, dijo Tito. Agregó que la persona con V.I.H. “no es que se va a morir, si lo detectamos oportunamente y con un tratamiento puede llevar su vida normal, siempre utilizando preservativo en sus relaciones sexuales”.

Recordemos que el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.) es la infección y la enfermedad en sí es el sida, una persona puede tener el V.I.H. y no saberlo. Por lo general cuando se produce la infección no aparecen síntomas, recién cuando avanza la infección, cuando llega a ser sida aparecen los síntomas. En la primera parte pueden aparecer un poco de debilitamiento o decaimiento, “lo que tiene que darse cuenta la personas es si tuvo una relación sexual de riesgo, es decir con personas que no conoce y tuvo una relación ocasional, eso debe ser una alerta”.

Los síntomas graves aparecen cuando ya se detecta el sida, allí pueden aparecen un conjunto de enfermedades ya que las defensas del cuerpo bajan en un alto porcentaje y puede llegar la muerte por otras enfermedades y no por el sida en sí.

“Si tienes V.I.H. no te asustes, podes llevar tu vida normal, siempre cuando sigas el tratamiento como te indica el médico y debe utilizar constantemente el preservativo en sus relaciones sexuales para que no se aumente la carga viral y reinfección”, dijo María Tito.

Recordemos que el V.I.H se previene con la utilización del preservativo, no hay otra manera, o sea se transmite mediante relaciones sexuales sin el uso del preservativo, mediante leche materna, inserción de agujas o mediante heridas. No se contagia vía saliva ni por compartir elementos utilidad personal. La movida de concientización en el día de conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, estuvo a cargo del: CePAT, Laboratorio, Educación para la Salud, Enfermería, HOSCAM y APS del Hospital de Abra Pampa.