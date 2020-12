Denuncia en contra del Hermano de Noelia Velásquez

El pasado miércoles 2 de diciembre se produjo un hecho de prepotencia y amenazante por parte de Franklin Mendoza, hermano de la concejal Rosalía Noelia Velásquez, ante Celeste Cari, quien se desempeña como secretaria parlamentaria en el Concejo Deliberante de Abra Pampa. Tras el hecho se realizó dos denuncias en seccional policial local.

“Llego a Hrs. 19 al Concejo, cuando ingreso me encuentro con una situación muy lamentable, la secretaria estaba al borde del llanto, me explicó que es lo que había pasado”, dijo el concejal Manuel Valerio, que esa jornada se encontraba a cargo de esa institución.

Textualmente en la denuncia realizada, Celeste Cari expone: “Se presentó Franklin Mendoza con motivos de hacer una entrega de una solicitud de licencia para su hermana Sra. Rosalía Noelia Velásquez, al momento de la recepción, Franklin Mendoza me dijo de forma prepotente y amenazante- vos no podes publicar en los medios los certificados médicos, obtenerte de publicar, uno estos días te va a llegar una carta documento”.

“Luego de esto yo le respondí”, alude en la denuncia Celeste Cari, “que debe dirigirse al presidente del Concejo Deliberante o bien hacer una nota, es entonces que de nuevo Franklin Mendoza me dice- Yo te digo, lo que me dijo la concejal Noelia Velásquez, que te abstengas de publicar los certificados y para que lo tengas presente”.

Tras estas palabras, según lo expuesto en denuncia, Franklin Mendoza se retiró del recinto. Un compañero de trabajo de apellido Apaza habría atestiguado lo sucedido de acuerdo a lo expuesto. Celeste Cari Agregó que no fue la primera vez que pasa eso, que con otros hechos no realizó la denuncia, “pero ahora al tratarse de intimidaciones solicito medidas, ya que me siento amenazada por la concejal Noelia Velásquez”.

“Tras contenerla emocionalmente a Celeste Cari, nos dirigimos a la seccional policial a realizar la denuncia”, dijo el concejal Manuel Valerio, “porque entendemos que aquí hay una violencia de género contra una señorita que únicamente está cumpliendo su rol como secretaria y ella no tiene la facultad de tomar ninguna decisión.

Él ha actuado viendo la condición dela mujer de una manera verbal muy fuerte, muy agresiva y viendo cómo está el panorama en esta situación, la chica prácticamente estaba en shock". Tras la situación se produjeron dos denuncias en Seccional Policial una parte de la víctima Celeste Cari y la otra de la mano del Concejal Manuel Valerio como encargado de la institución deliberante en ese momento. "No vamos a permitir que se ponga la medio la institución y se siga de alguna forma intimando", repudio Valerio.