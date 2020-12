Carrió presentó su obra legislativa y dijo que no llegó a la presidencia por “no transar”

Dedicó un párrafo importante a su desempeño en la comisión redactora de la Constitución en 1994 y a su carácter “inmanejable”.



La exdiputada nacional Elisa Carrió presentó la compilación de su trabajo en la política argentina desde 1994 hasta 2020, una obra que suma 18 mil páginas distribuidas en 26 volúmenes, afirmó que no llegó a la presidencia de la Nación “por no transar con el poder” y sostuvo que “la victoria consiste en el camino”.

En el acto de presentación se pudo ver a la fundadora de la Coalición Cívica acompañada por los principales dirigentes de su fuerza política, muchos de ellos legisladores actuales legisladores nacionales.

“Para mí fue un trabajo totalmente de equipo. Quería que sea un homenaje a todos los que estuvieron junto a mí trabajando. Todos estos jóvenes tenían 19 y 20 años cuando empezamos a aprender lo que era ser diputada nacional”, señaló la dirigente.

Para la artífice de la alianza Cambiemos, su labor y la de todo su equipo habla de la “coherencia durante todos estos años”.

De hecho, dijo haber variado su opinión “sólo en lo que se refiere a la Ley del Arrepentido”.

“No se pagaron precios para llegar al poder. No cedimos a determinadas alianzas que podían comprometer nuestra historia. No llegué a la presidencia porque no transamos con el establishment, ni con el poder financiero, ni con el dinero, pero demostramos que podemos hacer política desde los valores”, argumentó.

Estuvieron presentes el presidente de la CC ARI, Maximiliano Ferraro, los diputados nacionales Mariana Stilman; Juan Manuel López; Paula Oliveto; Marcela Campagnoli y Mariana Zuvic, los ex diputados nacionales Elsa Tata Quiroz; Adrián Pérez y Fernando Sánchez, las diputadas provinciales Maricel Etchecoin y Elisa Carca; el diputado porteño, Facundo del Gaiso y Gustavo Gutiérrez, ex compañero de fórmula de Carrió en 2003.