Anunciaron obras en la Línea Roca de trenes por casi 2.500 millones de pesos

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció la construcción de una nueva estación, la creación de dos nuevos pasos bajo nivel y el mejoramiento de otras dos estaciones de la línea Roca en los partidos de Berazategui y Florencio Varela, por un valor total de 2.459 millones de pesos, que generarán 728 nuevos puestos de trabajo.

“La mejora integral del transporte es en todas las áreas, no se trata de hacer simplemente un Metrobús que no conecta ningún lugar con ningún lugar. Tenemos que aplicar bien los recursos porque no sobran, al contrario, nos faltan. Nos faltan porque hubo una decisión de un presidente anterior que decidió pagar la inversión financiera y la especulación, pero no la infraestructura”, dijo Meoni en el marco de los anuncios.

Agregó que “en los últimos 4 años, se fueron más de 110.000 millones de dólares de nuestro país. Si en materia de inversión del transporte sólo hubiésemos contado con el 10% de eso, les puedo asegurar que tendríamos una revolución en materia de infraestructura de transporte”.

Meoni anunció la construcción de una nueva estación, la creación de dos nuevos pasos bajo nivel y el mejoramiento de dos estaciones

“Hoy tenemos un Presidente que está pensando cómo poner el país de pie, y estamos todos nosotros trabajando para que así sea. Estamos en una Argentina en plena recuperación, una Argentina de pie. Vamos a ser cada día una Argentina mejor para todos los argentinos”, añadió.

“Trabajamos para tener un sistema de transporte integralmente seguro, durante el trayecto y también cuando las personas bajan. Tenemos un programa de inversión macro, asociado a quien le es útil. Mi mirada es para quien usa ese tren y colectivo, y en general se trata de gente que mayormente es la que menos recursos tiene”, remarcó el funcionario.

Destacó que “con más razón todavía, tenemos que estar desde el Estado apoyando esa mejora integral del sistema de transporte. La perspectiva es que podamos avanzar el año que viene hacia un país mejor, un país que se está reconstruyendo e innovando en materia de transporte y tecnología; y que está invirtiendo, porque invertir también es una manera de generar trabajo en especial en un año como este que hemos perdido muchos por causa de la pandemia”.

Del anuncio, también participaron el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci; el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras; el vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez y el Subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply.

Las obras tendrán un valor total de 2.459 millones de pesos, que generarán 728 nuevos puestos de trabajo

También el Secretario General de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia; la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de Berazategui, María Laura Lacava y la Subsecretaria de Servicios Públicos de Florencio Varela, Julia González Gamboa, entre otros.