Gonzalo Quesada suspendido por “falta de respeto a la autoridad”

Quesada. ex jaguares, fue suspendido por la Liga Nacional de Rugby (LNR) (foto archivo)

Gonzalo Quesada, fue suspendido por cuatro semanas y recibió una multa de 2.000 euros por “falta de respeto a la autoridad de una oficial”, en ocasión del partido que su equipo jugó ante el Lyon el 29 de noviembre pasado.

La sanción aplicada por la Liga Nacional de Rugby (LNR) francesa tendrá efecto hasta el lunes 4 de enero y los argumentos fueron “acción contra un oficial de partido” y “falta de respeto a la autoridad de un oficial de partido”.

Quesada, ex apertura de Los Pumas y ex entrenador de Jaguares, explicó en su cuenta de twitter que “la suspensión es solo no poder estar al borde de la cancha en los próximos 4 partidos”.

Buenas, solo para explicar a los q se confundieron con la información. Esta todo bien. Suspensión clásica. Es solo no poder estar al borde de la cancha en los próximos 4 partidos. 1/3 — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) December 10, 2020

“Puedo estar en la cabina donde estoy siempre, puedo entrenar, puedo ir al vestuario. Solo no puedo pararme en el borde”, explicó.

Además, el Stade Francais, actualmente sexto en el poderoso Top 14 francés. el torneo de clubes más importante de Europa, deberá pagar una multa de 11 mil euros.