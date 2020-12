Vicentico pone en marcha el primer ciclo de conciertos con público presencial

Vicentico ofrecerá este jueves a las 21 un concierto en Mandarine Park, ubicado en Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, con el cual se pondrá en marcha el ciclo Sonoriviera, el primer festival de música con público presencial desde la suspensión de shows en vivo en marzo pasado por la pandemia de coronavirus.

El ciclo que permitirá disfrutar de un concierto a orillas del Río de la Plata continuará el 12 de diciembre.

Se tratará de un encuentro que permitirá una ocupación máxima de 500 personas de pie, a fin de mantener la distancia social sugerida a modo preventivo por las autoridades sanitarias.

El ciclo que permitirá disfrutar de un concierto a orillas del Río de la Plata continuará el 12 con Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich; en tanto que el 13 será el turno del ex Illya Kuryaki and The Valderramas Emmanuel Horvilleur.

En tanto, para el 18 se espera el concierto de Bándalos Chinos, al día siguiente actuará Airbag, y el 20 cerrará Soledad.