Despedida a los egresados de Escuela Normal

Egresados de Escuela Normal de Abra Pampa. La institución despidió a sus Egresados 2020, durante dos mañanas, debido a la situación de protocolo, se realizó el acto de colación en Anfiteatro Municipal con presencia reducida de público. Cinco quintos años dejaron atrás la etapa secundaria el pasado 10 y 11 de diciembre.

Exactamente son 124 egresados divididos en 2 divisiones en el turno mañana y tarde y uno en la noche. “A ellos le hacemos extensiva unas felicitaciones muy sentidas por el año particular que tuvieron que vivir con una etapa pandémica nunca vivida por otras generaciones”, dijo Blanca Solís, rectora de la institución.

Los alumnos tuvieron que elegir a solo 2 de sus familiares para que pudieran acompañarles a uno de los eventos añorados por todo egresado debido al cumplimiento del protocolo preventivo de coronavirus.

Algunos de los alumnos expresaron una gran alegría poder haber vivido el acto de egresados cuando por motivos de protocolo parecía no realizarse.

En términos generales y respecto al año particular, muchos de los chicos mostraron sensaciones de decepción, bronca e impotencia por no poder haber vivido como las demás promociones. Anhelaban las festividades estudiantiles, como jornadas estudiantiles, elecciones reinas, trabajos de carroceros, viaje de egresados y cena blanca. “Por culpa de la pandemia”, expresaron varios chicos.

Pero a pesar de ello, de igual manera valoraron todo lo que significa cursar los estudios secundarios, las relaciones que nacieron con sus compañeros y profesores a lo largo de los cinco años. “No es un adiós, es hasta pronto”.

Sin lugar a dudas fueron dos mañanas envueltas en emociones, por parte de los propios egresados, como así también por parte de los familiares. Así quedó plasmado en las imágenes del momento.

Tras la entrega de los certificados, los estudiantes pasaron a retirarse al establecimiento educativo para más luego en horas de la tarde participar en el mismo lugar de la Misa de Egresados y el baile del vals.

En el acto del viernes, también se desarrolló el cambio de banderas, siendo este apartado, también de importancia para los alumnos con mejor promedio que recibieron el honor de de ser abanderados, primer y segundo escoltas.

“Podemos ser inteligentes, pero si no tenemos voluntad o disciplina, no podemos lograr el éxito, entonces exhorto a que lo sean, como así también para que siempre perseveren”, dijo a modo de mensaje Blanca Solís.

Cabe acotar que no hubo pasarela, ni mucho menos cena de egresados, debido a la situación pandémica. Mas noticias.

