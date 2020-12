Kicillof sobre las PASO: “Hay que analizarlo y pensarlo”

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof indicó que para analizar la posibilidad de suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2021 “lo determinante es la situación sanitaria” en medio de la pandemia de coronavirus y apuntó que al tema no hay que verlo “en base a conveniencias políticas de determinadas fuerzas sino estudiarlo desde lo real”.

En una entrevista telefónica con Télam, desde la residencia oficial en La Plata donde cumple aislamiento preventivo tras tomar contacto con una persona que contrajo Covid-19, el mandatario se refirió también a los “matices” que confluyen en los dirigentes del Frente de Todos, las PASO y la reelección de los intendentes.

– Télam: ¿Cómo analiza la situación del Frente de Todos?

– Axel Kicillof: El Frente de Todos es un frente político y una coalición de gobierno que contiene a espacios que conforman el campo popular, sobre todo del peronismo y que hasta no hace mucho venían trabajando en veredas distintas. Lleva tiempo darle homogeneidad a esa articulación, a esos modos y métodos para dirimir diferencias, que no son de prioridades ni de diagnósticos sino de matices sobre medidas concretas, formas de comunicarlas o momentos de implementarlas. Se vaticinaban peleas y rupturas que no se dieron. Yo trabajo a diario en la provincia con sectores y dirigentes con los que mucho tiempo estuvimos distantes y rápidamente establecimos métodos de trabajo. Una cosa es lo que dicen malintencionadamente los diarios de la oposición y otra lo que realmente pasa. Venimos trabajando en épocas de pandemia con máxima tensión y tanto en nación como en provincia se hizo de todo. Hay que analizar los resultados.

–T: ¿Cuál es su postura respecto de la suspensión de las PASO?

–A.K.: Es un tema que se está estudiando. Es una cuestión compleja. Lo cierto es que el año que viene no se va a haber acabado la pandemia. Hay segundos brotes no sólo en los países donde llegó el frío, sino en la región, como Brasil. no terminó la pandemia. Si la vacunación sale como prevemos, en junio o julio todavía vamos a estar vacunando para llegar a 12 millones de bonaerenses, que es el 60% de la población. Creo que es un tema complejo. Hay que analizarlo y pensarlo. No se puede verlo en base a conveniencias políticas de determinadas fuerzas sino estudiarlo desde lo real. Lo determinante es la situación sanitaria. Nuestro régimen electoral está dado, no hay que discutirlo de nuevo, pero es un año complicado.

–T: ¿Cómo ve la posibilidad de suspender el límite la reelección de los intendentes?

–A.K.: Es un tema que se resolvió en la Legislatura en la etapa anterior, donde hubo posicionamientos incluso de nuestro espacio. En mi sector no estábamos de acuerdo con el límite y así lo expresamos. No es un tema del Ejecutivo. Son temas delicados que deben ser hablados de cara a la sociedad.