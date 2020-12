Tata, listo para la Internacional de Red Bull: “Ojalá pueda sacar todos los poderes”

Tata, alias del freestyler argentino Cristian Sosa, afirmó en una charla con Télam que espera poder “sacar todos los poderes” desde las 16.30 de este sábado en la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, el evento más importante de habla hispana de la disciplina de batallas de rap.

El rapero de 32 años está de regreso en el circuito competitivo de freestyle, y sorprendió a muchos hace tres semanas cuando se consagró campeón de la Final Nacional Argentina, dejando en el camino a referentes más jóvenes y más activos en la escena.

De estilo agresivo y fuertemente argumentativo, Tata triunfaba en eventos de batallas antes de que se convirtiera en un fenómeno de masas, y ya había sido campeón argentino de Batalla de los Gallos en 2012.

El bicampeonato conseguido el 21 de noviembre marcó la vuelta definitiva al rol de batallero, que en los últimos años había dado paso al de jurado de competencias como la FMS (Freestyle Master Series) Argentina y al de divulgador como parte del equipo de “DAMN!”, el programa de radio sobre hip hop más influyente del país.

El título le abrió las puertas a la Internacional, que se llevará a cabo en los estudios Pinewood de República Dominicana, sin público pero rodeados de una pantalla verde que permitirá ver a los 16 MCs clasificados de España y Latinoamérica en un entorno virtual inédito para la competencia.

Con Serko Fu y Queen Mary como anfitriones, Jony B, Arkano, Muphasa, Blazzt y Mozart La Para como jurado y con DJ Sonicko a cargo de los beats, Tata intentará convertirse en el cuarto argentino en consagrarse campeón de la madre de todas las competencias, después de Frescolate (2005), Dtoke (2013) y Wos (2018).

El camino no será fácil, porque este año tendrá en frente a verdaderos titanes del circuito, entre ellos al último campeón, el español Bnet; al mexicano Aczino (considerado por muchos el mejor de la historia y campeón de 2017) y el malagueño Skone (campeón mundial 2016).

El evento se verá desde las 16.30 a través de Red Bull TV y el canal de YouTube de la compañía, en tanto que a las 18 se sumará a la transmisión la TV Pública para todo el país, en lo que es todo un símbolo del crecimiento en la popularidad de este arte de payadores del siglo XXI.

Télam: Siempre se dice que en este tipo de competencias queda todo reducido a quién está más iluminado en el día. ¿Vos lo ves así? ¿Ves favoritos?

Tata: Sí, puede haber favoritos, pero al final ese día se tienen que sentir bien. El favoritismo lo puedo entender desde la percepción de una cantidad de gente que ven un estándar por lo que ese artista ya ha rendido en el pasado, pero sacando eso, uno solo de los competidores va a estar impecable el sábado.

T: En tu programa de radio decías que no habías podido dar todo lo que tenías en la Nacional, que te habías decantado por un Tata más simple, sin ornamentos ni “tecniqueos”. ¿Qué planes tenés para el sábado?

Tata: Para el sábado ojalá pueda sacar todos los poderes que sé hacer, pero después hay que estar en el momento. Quizás yo no estoy tan aceitado, pero voy a intentar usar todas mis habilidades. Vos podés saber hacer muchas cosas, pero no siempre tenés que ponerlas en práctica; no siempre la misma fórmula funciona, no siempre hay que hacer lo mismo, y hay que darse cuenta en ese momento de lo que tenés que hacer.

T: ¿Cuánto influye para tu freestyle la ausencia de público?

Tata: Para mí es un gol, porque no hay favoritismos y lo hace más simple. Te avalan tus pares y punto, o no te avala nadie. La expectativa del público, que estás viendo si gritan o no, influye. A veces hay freestylers que hacen cosas re lindas y el público no les grita porque están a favor de otro, y quizás le festejan a uno que tiene rimas re básicas. Creo que entonces nos va a beneficiar a todos.

T: Ya anunciaste que vas a pelear por el ascenso a la FMS y a competir en eventos de nuevo. ¿Qué te decidió a volver?

Tata: Mi idea era volver; si perdía en la Red Bull iba a seguir compitiendo, me iba a bajar de jurado igual e iba intentar entrar en FMS, muchas cosas iba a intentar. Pero gané y hay ventajas que me dan la posibilidad de intentar otras cosas más rápido. Voy por ese camino. Es inevitable que cuanto mejor te va más puertas se te abran, las cosas difíciles se te hacen fáciles.

T: ¿Qué ves que cambió en los años que no competiste? ¿Qué es lo que no le puede faltar hoy a un freestyler con aspiraciones a ganar torneos?

Tata: Hay cosas establecidas, ciertas características que tenés que cumplir. Es como jugar a la pelota: tenés que saber tirar un centro o marcar, y después están tus habilidades. Lo que se ha establecido con el paso del tiempo es el ataque en la cuarta barra, o sea que cada cuatro oraciones tenés que golpear; eso no existía. Sucedía y la espontaneidad de eso le daba el brillo a la batalla. Ahora está establecido y si no lo hacés es como que no estás cumpliendo. Antes alguien hacía un doble tempo y era una genialidad, ahora cualquier chico de 14 años que empezó a rapear ya lo sabe hacer. Si no lo sabés hacer no significa que no ganes, pero vas a tener más herramientas.

T: Este año eventos como este llegaron a la TV de aire o de cable. ¿Cómo ves esta expansión del freestyle competitivo a lugares y públicos nuevos?

Tata: La masividad total se alcanzó y es como medio raro que no se adhieran este tipo de plataformas más viejas como la TV, porque fue la última en entrar cuando debería haber sido la primera. Lo televisivo es bastante artificial y durante muchos años chocó con el freestyle porque nos llevaban a la tele y era más como si fuéramos una persona con tres brazos y cuatro ojos que como artistas. Eso nos hizo chocar con los medios más convencionales, y terminaron entrando porque si no quedan afuera de algo monstruoso.

Sumar está bueno, y también que la gente grande pueda disfrutar de un espectáculo como este así como miran boxeo, la UFC o tenis.