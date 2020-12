Anulan fallo que confirmó el procesamiento a Echegaray y ordenan dictar uno nuevo

La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que había confirmado el procesamiento al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa conocida como Ciccone II y ordenó dictar una nueva resolución que contemple el descargo de la defensa, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada por los jueces de la sala IV del tribunal penal, quienes concluyeron que “corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y anular la decisión recurrida para que, teniendo en consideración lo aquí señalado, se dicte una nueva resolución conforme a derecho”.

Echegaray había sido procesado por el juez federal Ariel Lijo por supuestas maniobras vinculadas con la adquisición de la imprenta ex Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión, una decisión que fue apelada por su defensa y que la Cámara Federal porteña confirmó luego tras señalar que esa apelación no había sido debidamente sostenida.

Fue entonces que la defensa de Echegaray aseguró que no presentó el memorial para sostener la apelación ni la defendió oralmente porque no receptó en tiempo y forma la notificación para poder hacerlo; motivo por el cual no se podía dar por sentado que había desistido de hacerlo.

“Del relato efectuado se advierte que efectivamente se encuentra en juego el derecho de la defensa en juicio, derecho al recurso y efectiva asistencia técnica de Ricardo Daniel Echegaray”, sostuvieron los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo al anular el fallo confirmatorio y ordenar que se dicte uno nuevo.