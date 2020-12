El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que hubiera preferido “un poco más de solidaridad” por parte de la oposición, a la cual le pidió “un poco más de prudencia y autocrítica ante el fracaso que significó el gobierno de Mauricio Macri”, durante una visita que realizó junto a funcionarios nacionales a Santiago del Estero para inaugurar obras.

“Me hubiese gustado un poco de más de solidaridad de parte de los actores responsables de lo que ha pasado en Argentina. Le pido a la oposición un poco más de prudencia y autocrítica por el fracaso del gobierno de (Mauricio) Macri”, señaló Massa en declaraciones a la prensa.

El titular de la Cámara baja hizo un balance del trabajo parlamentario en un año signado por la pandemia y estimó que “nadie está preparado para gobernar, ni legislar” ante una situación como la que provocó el coronavirus.

“Quiero agradecer el trabajo y la buena voluntad de todos los diputados nacionales, en especial los santiagueños que en cada una de las sesiones hacían el esfuerzo de debatir los temas a pesar que era una manera distinta. Tuvimos que aprender a legislar de manera remota y eso cambió la dinámica del parlamento, que sancionó un 70% más de leyes que en el 2019”, destacó Massa.

Al ser consultado sobre el pedido de suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Massa indicó que en ese sentido hay un “planteo formulado por 21 gobernadores”.

“Nos plantearon que vamos a estar vacunando en medio de la discusión de las boletas, los papeles y el gasto”. Me parece importante que podamos avanzar en esa discusión, que tengamos resuelto entre diciembre y marzo el tema”, subrayó.

Y en ese sentido, agregó: “Necesitamos que el Presidente (Alberto Fernández) ponga en el decreto de convocatoria extraordinaria el tema porque se vencen las ordinarias el 3 de enero. Eso nos permitirá encontrar un camino de solución. Entre gastar en vacunas y gastar en boletas, yo prefiero que la argentina gaste en vacunas”.

Massa estimó además que “no da para hacer política con un tema tan sensible”, ante las diferentes versiones sobre la vacuna rusa contra el coronavirus, cuya llegada al país negocia el Gobierno nacional.

“No da para hacer política alrededor de un tema tan sensible como lo es el de una vacuna que puede salvar vidas o no. Me gustaría no ser parte de los que agregan confusión a la confusión. Si en Argentina hay un problema que tenemos es que todos hablamos de fútbol, todos hablan de vacunas y yo no soy un experto en materia sanitaria, no sé y confío en lo que los responsables en materia sanitaria llevan adelante”, puntualizó.