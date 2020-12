“Forasteras y elefantes”, un retrato generacional en forma de road movie disponible en UN3

la película cuenta el devenir de un grupo de teatro independiente que viaja a Chascomús para llevar su obra pero se encuentran con que la dueña del teatro acaba de morir

Ezequiel Tronconi, director de “Forasteras y elefantes”, una road movie autogestiva que desembarcó en la plataforma universitaria UN3 y cuenta el derrotero de un grupo de teatro independiente que llega a Chascomús para presentar una obra, definió el filme como “un retrato generacional súper indie”.

“Independiente” es la palabra que no deja de repetir Tronconi, actor y director (protagonista de “El encanto”, “Astrogauchos”, “Lxs mentirosxs”, “La Tigra, Chaco” -por la que fue nominado a los premios Cóndor de Plata y Premios Sur-, entre otras), sobre el filme surgido en el taller de actuación que dicta y cuyos personajes fueron escritos especialmente para sus estudiantes. Además, el elenco tomó roles técnicos para salir a grabar.

Rodada en ocho días (seis en la ciudad de Chascomús y dos en Capital Federal) y protagonizada por Alejandro Vegan Ruiz Diaz, Camila Spina, Mora Escolá, Demián Gallitelli, Marcela Doricelli, entre otros, la película cuenta el devenir de un grupo de teatro independiente que viaja a Chascomús para llevar su obra “Forasteras y Elefantes” pero, al llegar, se encuentran con que la dueña del teatro acaba de morir y no podrán hacer la función.

Al pasar la noche deberán tomar decisiones y enfrentar conflictos ligados a la amistad, el amor, la actuación, el futuro y el ego.

Luego de un preestreno en el Festival de Chascomús en 2019, el filme se convirtió hace unos días en la segunda película en llegar a la pantalla del canal UN3, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, un espacio que varía así su ya tradicional y nutrida oferta en el formato serie web.

Télam: ¿Cómo surge esta idea?

Ezequiel Tronconi: Yo había filmado “El encanto”, una película que codirigí (con Juan Sasiaín), protagonicé y que fue mi primera vez como director de cine. La experiencia me cebó mucho y tenía ganas de volver a filmar, pero los tiempos del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) para desarrollar una película por la vía tradicional son complejos. Por eso, cuando aparecieron ganas en mi taller de teatro de hacer un corto, una de las actrices del grupo que es de Chascomús y dijo que podíamos filmar en la laguna y nos podía conseguir una casa, nos mandamos a hacer una road movie súper indie, muy independiente, con mucho coraje.

T: ¿Cómo fue la experiencia autogestiva?

ET: Me gustó mucho porque me dio la posibilidad de experimentar. Fue muy de “yo consigo esto”, “yo lo otro”, yo me encargué de la dirección, el guion, la producción, donde sumé a Luciana Abad y Damián Moon y todo se volvió un poco más posible. El rodaje fue muy rápido, después la película fue madurando en el montaje y UN3 se sumó con la postproducción de sonido, subtítulos y pantalla que está buenísimo. Ojalá a futuro se pueda estrenar en Cine.ar.

T: Es una película autogestiva sobre el derrotero de una obra de teatro autogestiva…

ET: Exacto, yo siento que hay esta cosa de metadiscurso del teatro dentro del cine y que se espejan la obra que ellos van a hacer con la película que se está haciendo.

T: ¿Qué querías contar?

ET: No pensé en lo que quería transmitir, fue todo más intuitivo. Son 15 actores y me di la libertad de probar un montón de cosas dentro de un relato bastante clásico, o de un conflicto muy claro y muy pequeño: alguien va a hacer algo, no lo puede hacer, y eso trae un montón de consecuencias. Al estar ahí, salen un montón de cosas a la luz, como por ejemplo qué pasa con la plata en un grupo de teatro independiente, que está tratado con humor y ternura, sin solemnidad.

T: También aparece la muerte.

ET: Sí. Quería contar cómo a un grupo una muerte externa, que no es directa, los modifica igual. Mi viejo falleció hace 16 años y al otro día yo tenía que hacer unas fotos, una publicidad para afuera, que no podía faltar, tuve que transitar una muerte, el duelo más fuerte de mi vida, laburando en unas fotos, medio en shock y después me fui a Chacarita. Hay algo de eso, de las distintas formas de atravesar la muerte.

T: ¿Qué quisiste mostrar de la generación que está en sus 30 en esta película?

ET: Ya desde el título queda claro que las mujeres son más aguerridas y los pibes son medio lentos, dan pasos de elefante. También aparece el tema de la fama, de uno del grupo que la pegó en la tele y cómo impacta hacia adentro del grupo. El que llega y el que no, el que no quiere renunciar a hacer lo que le gusta aunque puede no vivir nunca de eso, todas esas cosas.

T: ¿Creés que hay lugar hoy para ese tipo de relatos?

ET: Creo que hay contenidos en UN3, pero en este momento no hay nada de producción televisiva o de series que aborden mucho eso. Las series no tocan la movida cultural de los pibes de 30, solo en UN3, donde yo hice varias de esas como “Un año sin nosotros”, “Lxs mentirosxs”; pero no lo estoy viendo en otro lado. Que al terreno ganado en series le sume las películas está buenísimo porque la plataforma le da posibilidad a una película de que se vea.

T: ¿Te parece que es momento de repensar los canales de distribución de contenidos?

ET: Totalmente. Vos estrenás una película independiente en cine y te cuesta muchísimo meter 5.000 personas, y ese número en Cine.ar TV, ni hablar este año, solo en un fin de semana lo ven 20.000 personas porque llega a todo el país. Creo que es momento de encontrar la manera de que las películas se distribuyan mejor y generen ingresos para todos.