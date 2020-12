La colombiana Greeicy versiona “That’s Life” en castellano para la nueva de Pixar

[embedded content]

La cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón, que le pone su voz al clásico “That’s Life” de la banda de sonido de “Soul”, el nuevo filme de Disney-Pixar que estrenará la plataforma Disney+ el 25 de diciembre, consideró que este “sueño hecho realidad” le marcó que su público es el familiar y anticipó que su segundo disco estará editado en 2021.

“Crecí viendo las películas de Disney y cuando empecé a realizarme como artista pensaba que tenía que hacer alguna vez algo con ellos, que me invitaran a hacer un doblaje o una canción. Escuchaba las canciones oficiales, veía a otros artistas haciéndolo y pensaba que sería muy lindo. Hoy tener esta posibilidad tan valiosa y bonita es un sueño hecho realidad”, confesó en charla con Télam la artista nacida en Cali.

Antes de incursionar en el canto, la joven de 28 años ya era una figura en la TV con novelas como “Cuando salga el sol”, “Correo de inocentes”, “¿Dónde está Elisa? y la adaptación colombiana de “Los años maravillosos”.

Se la vio en ficciones como “La prepago”, “Tiro de gracia”, “Esmeraldas”, “Las Vegas” y “Venganza” que tocaban temas sociales como el narcotráfico, la violencia entre la guerrilla y los paramilitares y el tráfico de piedras preciosas.

En Argentina se hizo conocida por cantar junto a Tini Stoessel el tema “22” y aparecer en el video junto a la argentina y a Sergio Kun Aguero; tiene un disco editado y varios singles exitosos, entre ellos “Te estás enamorando de mí” junto a Luciano Pereyra.

Con esos antecedentes es que la convocó Disney para la versión en castellano del clásico “That’s Life”, que hiciera famoso Frank Sinatra en 1966 y que luego versionaran Aretha Franklin, James Brown y en los ’80 David Lee Roth, en una versión muy rockera que sonó en todas las radios.

La versión de Greeicy es la canción oficial en español de “Soul”, el nuevo filme animado de Pixar, dirigida por el ganador del Oscar Pete Docter –“Intensa Mente” y “Up, una aventura de altura”- y con un argumento muy apoyado en lo que significa la música para las personas, con composiciones del jazzero Jon Batiste y música original de los ganadores de un Oscar Trent Reznor y Atticus Ross.

La trama presenta a Joe Gardner, con la voz en inglés de Jamie Foxx, un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de Nueva York, aunque un pequeño traspié lo lleva de las calles de la ciudad a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra.

Greeicy Rendón le pone su voz al clásico “That’s Life”, banda de sonido de “Soul”.

Télam: Esta canción la han interpretado en el pasado Frank Sinatra y James Brown, ¿qué se siente poder ponerle tu voz y tu sensibilidad a un tema tan importante a través de los años?

Greeicy Rendón: Me siento una gran privilegiada, sobre todo con la afinidad y la conexión que tengo con la letra. Te das cuenta que es un mensaje que vienen transmitiendo hace muchísimos años y que hoy en día sigue siendo actual. Seguramente pasen los años y seguirá siendo actual porque “así es la vida”, la vida es una montaña rusa de emociones de la cual tenemos que aprender y disfrutar en todos sus momentos.

T: ¿Cuál fue la fórmula para encarar la canción? ¿Necesitaste saber de qué se trata “Soul”, mirar la película?

GR: Cuando la recibí me transmitieron el mensaje de lo que se quería compartir con la gente con “Soul”, pero es como si la canción hubiese sido hecha para la película. Yo no la vi antes de grabarla, pero cuando la vi dije “esta canción le cabe perfecto”. Hay una conexión muy importante entre la canción y la película y por eso es la canción oficial.

T: En las plataformas de streaming hay muchas series y ficciones colombianas, y vos actuaste en varias, ¿Este nuevo contacto con el mundo de las películas te acerca de nuevo a tu faceta de actriz o vas a seguir enfocada en la música?

GR: Esta oportunidad obviamente me vuelve a abrir esa puerta y esa pasión que tengo por la actuación. La música seguirá siendo la base de mi carrera, pero la actuación es otra de mis pasiones, de esas que mueven mi alma, que disfruto y me sacan de mi realidad y me llenan la vida. Espero tener la posibilidad de participar de algún proyecto, hay algunas propuestas y cuando sea una realidad lo contaré.

T: Esta es una producción de Disney, que es una casa muy familiar, pero en tu carrera como actriz te has caracterizado por papeles muy fuertes de compromiso social. ¿Ese es el tipo de papeles que te gustan y estás barajando?

GR: Con respecto a la actuación, digamos que mi público más lindo, el que más amo y el gran porcentaje vino sobre todo a partir de que empecé a hacer música, porque cuando sos actor interpretás personajes, no es tu realidad, y ser un artista musical te permite ser vos, y a partir de eso mi gran público son jóvenes o niños. Hoy en día entiendo la importancia del mensaje que se transmite. A la hora de la actuación he hecho producciones dirigidas a un público más adulto, pero si soy sincera con lo que más afinidad tengo es con este tipo de contenidos.

T: Respecto de tu rol como cantante ¿Cuándo vas a editar el disco que iba a salir este año? ¿Le agregaste cosas que compusiste en pandemia?

GR: Hoy en día no tenemos nada claro en cuanto a fechas; este año nos demostró que a veces pensamos que tenemos todo medido y la vida te muestra que no es así. La idea es que salga en 2021. Agradezco mucho esta época para mi lado musical porque me permitió dedicarle mucho más tiempo; el primer disco que hice fue un poco corriendo porque estaba viajando mucho y muy enfocada en la parte laboral, había abandonado el tema de la creación, de encontrar las canciones y la manera de expresarme. Esta época me permitió buscar, que nacieran nuevas canciones, encontrarme, conocerme y definir un poco más qué quería transmitir. Espero que este 2021 me permita lanzar mi disco y que lo puedan conocer y recibir con los brazos abiertos.