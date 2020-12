Las negociaciones entre Reino Unido y la UE se estancan y es posible un Brexit sin acuerdo

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock acusó a la UE de mantener sus “demandas poco razonables”.

Fuentes del Gobierno británico se mostraron muy pesimistas sobre la posibilidad de una acuerdo en el último minuto entre Londres y Bruselas, debido a los numerosos puntos de desencuentro, en particular en lo que se refiere a los derechos de pesca, que consideran ya como el gran obstáculo a batir.

De cara a las últimas horas de negociaciones para un acuerdo que regule la relación entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras la salida británica del bloque europeo el 1 de enero, el Gobierno británico pidió a Bruselas que presente un “cambio sustancial” de su postura.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock acusó este domingo a la UE de mantener sus “demandas poco razonables” durante las últimas horas de negociaciones, mientras que, desde la otra parte, el Parlamento Europeo se declaró “dispuesto” a mantener una sesión especial para aprobar cualquier acuerdo que se firme antes de la medianoche de este domingo, según recoge The Telegraph.

Aunque Hancock se mostró optimista en que el Parlamento Europeo levante la mano y acepte firmar un acuerdo aunque las conversaciones rebasen la hora límite de esta medianoche, eurodiputados como el socialdemócrata alemán Bernd Lange avisaron que, si no se alcanza un pacto para entonces, el Parlamento Europeo “no estará en condiciones de examinarlo antes de que finalice el periodo de transición” el 31 de diciembre, informó la agencia de noticias Europa Press.

“Así que más vale prepararnos para un periodo ‘sin acuerdo’, regulado por medidas de emergencia”, avisó Lange en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la industria pesquera europea avisó al negociador jefe de la UE, Michel Barnier, que la oferta que Bruselas hizo a Londres en materia de los derechos de la pesca equivale a “tirar al río” a las comunidades de pescadores europeos.

Boris Johnson se niega a aceptar las condiciones impuestas por la UE.

El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó la opción planteada por Bruselas y que contempla la entrega de un 25% del valor de su pesca a los barcos británicos, un porcentaje que Londres considera insuficiente.

En este sentido, el presidente de la Alianza Pesquera Europea, Gerard van Balsfoort, describió estos términos como “algo sin precedentes”.

“En su forma actual, estas condiciones suponen un golpe enorme a un sector que componen 18.000 personas y genera 20.000 millones de euros al año”, explicó.

“Nuestra industria está literal y metafóricamente al borde del abismo y, a pesar de las constantes promesas que nos han hecho, está a punto de que la tiren al río con la oferta de la Comisión Europea al Gobierno británico”, alertó .

De hecho, Van Balsfoort aseguró incluso que algunos miembros de la alianza preferirían que Reino Unido saliera sin acuerdo, en lugar de aceptar los términos ofrecidos por Barnier.

“Queríamos evitar una salida sin pacto de por medio, pero lo que (Bruselas) está proponiendo es igual de malo. Me parece atroz. Si la Comisión no defiende a sus pescadores, podría significar la muerte de una industria que ha contribuido enormemente a las comunidades costeras de nueve estados miembros de la UE, y cuyos miembros se han jugado la vida para traer comida del lugar más hostil de la tierra”, concluyó en declaraciones recogidas por The Guardian.