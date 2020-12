Las reservas del BCRA cerraron en US$ 39.216 millones y crecieron casi US$ 600 millones en el mes

Las reservas alcanzaron los US$ 39.219 millones.

Las reservas internacionales del Banco Central (BRCA) alcanzaron este miércoles los US$ 39.219 millones, lo que marcó un crecimiento de US$ 597 millones desde el 1 de diciembre, cuando habían alcanzado el piso de US$ 38.619 millones.

Desde entonces, el BCRA hilvanó 13 jornadas consecutivas de intervenciones netas positivas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que, según fuentes del mercado, le permitieron a la autoridad monetaria comprar unos US$ 500 millones desde principios de mes.

La última vez que el BCRA había hilvanado tantos días seguidos de compras netas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue hace cinco meses cuando, luego de restringir fuertemente la venta de divisas a importadores, alcanzó 12 días de compras por un total de US$ 1.051 millones entre el 31 de mayo y el 16 de junio.

En los últimos cinco meses, el Banco Central debió vender cerca de US$ 5.000 millones en el mercado para sostener su política de depreciación del tipo de cambio en línea con la inflación, y así evitar una desvalorización excesiva de la moneda.

Por eso mismo, la acumulación de jornadas consecutivas de compra de divisas es mirada como una señal de alivio ante meses de turbulencias cambiarias que llevaron, incluso, a que las brechas con las cotizaciones del dólar bursátil superaran largamente el 100%.

Puntualmente, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) cerró este miércoles su cotización en $140,45 y el dólar del Mercado Electrónico de Pagos (MEP) en $140,35.

Esto implicó que ambos dólares cayeron en su cotización 5,1% y 2,9% en lo que va de diciembre, respectivamente, mientras que el “solidario” cerró este miércoles en $146,03, un 2,3% por sobre el precio de principios de mes.