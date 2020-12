Kicillof: “Es un día histórico, todo el esfuerzo que hicimos muestra que está valiendo la pena”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la llegada de las primeras 300 mil dosis de vacunas provenientes de Rusia y tras calificar el día como “histórico”, aseguró que “todo el esfuerzo que hicimos muestra que está valiendo la pena”.

Axel Kicillof

“Hoy es un día histórico. Las vacunas ya están en nuestro país y contamos con una gran herramienta para hacerle frente a la pandemia”, escribió Kicillof en su cuenta oficial de Twitter, donde compartió una foto de la descarga de los contenedores con las vacunas en el Aeropuerto de Ezeiza.

El mandatario bonaerense pidió a la población que “seguir manteniendo los cuidados y siendo responsables, porque todo el esfuerzo que hicimos nos muestra que está valiendo la pena”.

Más temprano, el gobernador Kicillof sostuvo que “por más que hagan campaña contra la vacunación” desde algunos sectores “hay una enorme cantidad dentro de la sociedad que la está esperando”, y ratificó que las primeras dosis que arribaron al país “están destinadas a personal de salud y grupos de riesgo”.

“Los medios de comunicación han hecho campaña contra todo, no solo contra la vacunación. Es muy llamativo”, dijo Kicillof esta mañana en declaraciones a la radio online Futurock FM.

En ese marco, el mandatario manifestó que “toda vacuna aprobada es bienvenida” y remarcó que “ni bien podamos, vamos a empezar a vacunar” tras la llegada prevista para esta mañana de las primeras dosis de la Sputnik V, provenientes de Rusia.

El gobernador bonaerense dijo además que le parece “una mirada muy obtusa mirar la nacionalidad de la vacuna” y añadió: “Hay países que no van a recibir vacunas por mucho tiempo, acá está llegando; hay una gran gestión”.

Asimismo, el gobernador se refirió al aumento de casos de contagios de coronavirus en su distrito y, en ese sentido, afirmó que “se debe a que hubo un relajamiento de las medidas de cuidado”.

En cuanto a las previsiones para el 2021, Kicillof estimó que “se viene un año en plena vacunación y de a poco vamos a ir reactivando las actividades económicas”.

“La situación económica actual es muy especial a raíz de que se atraviesa una pandemia. No hay nada comparable. Si no hay crecimiento de salarios, no va a haber demanda y si no hay demanda, no hay crecimiento”, subrayó.