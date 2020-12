La Obra Pública no tiene partido político dijo Meoni en La Plata

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, inauguró un paso bajo nivel en la ciudad de La Plata que agilizará el tránsito y evitará accidentes viales y afirmó que “las obras no tienen partido político, son obras para mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

“Es una obra sumamente importante, uno de los pasos bajo nivel que estamos llevando adelante, por su dimensión, por la cantidad de vías que tiene, por el impacto de la cantidad de carriles que tiene, por lo que significa en la cantidad de movimientos diarios; acá pasan en las horas pico más de 1.800 vehículos”, destacó Meoni al inaugurar el paso bajo nivel de calle 1 y 32 de La Plata.

El funcionario nacional del Gobierno del Frente de Todos inauguró la obra junto al intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, perteneciente a Juntos por el Cambio.

“Cuando asumimos alguien me preguntó que íbamos a hacer con la obra, y yo no entendía por qué me preguntaban. Yo fui intendente 12 años (de Junín), y para mí las obras siempre se empiezan y se terminan porque las obras no tienen un partido político, son obras del estado que deben hacerse para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, remarcó el ministro.

Destacó que el objetivo del Gobierno es “cómo hacemos para mejorarle la vida a los argentinos y argentinas en general, y a mi me toca pensar en el transporte, trabajando en la modernización del transporte”.

“Este año ya llevamos conveniados, licitados, más de 25 mil millones de pesos en el área del Gran Buenos Aires para mejorar la seguridad del transporte” detalló.

La obra del paso bajo nivel inaugurada permitirá agilizar el tránsito, optimizar la seguridad vial y optimizar las frecuencias de servicio del tren Roca.

El intendente Garro expresó: “Hoy, gracias al enorme trabajo de obreros, arquitectos y todos los equipos de gobierno involucrados, podemos decir que el Paso Bajo Nivel está terminado y que los vecinos lo van a poder disfrutar. Y, sobre todo, van a poder viajar más rápido y más seguros”.

“Pasó mucho tiempo entre el nacimiento del proyecto y la finalización. Y pasaron distintos espacios políticos, pero eso no importó”, destacó el jefe comunal, y agregó que “no importó porque cuando se piensa una Ciudad a largo plazo, cuando hay planificación y un camino claro de desarrollo, no hay banderías políticas ni partidismos que puedan frenar el avance”.

“A los vecinos no les importa quién hace la obra. Les importa que les llevemos soluciones, que las obras se hagan para que puedan vivir mejor”, dijo Garro, y remarcó que este paso bajo nivel “es un claro ejemplo de que cuando se trabaja en equipo, todo es posible, y que acá, lo único que importa son los platenses. Que vivan en una ciudad que crece, que mira al futuro”.