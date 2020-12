Crean una casa versátil que se puede armar en 3 horas

Bueno creo que ya sé lo que estas pensando pero no, no es una casa rodante, tampoco una súper carpa. Estamos hablando de una casa plegable, una casa que se puede mover, mudar y armar en tan solo 3-4 horas. ¡Increíble suceso! ¿Quién no soñó alguna vez con...