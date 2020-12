“Hay jueces que terminan siendo escribas del poder económico”

El mandatario aseguró que evalúa las recomendaciones que le acercó la comisión de juristas sobre la reforma judicial.

El presidente Alberto Fernández consideró que “muchos jueces actúan como escribas del poder económico”, y estimó que lo hacen de esa manera “porque tiene miedo de salir en la tapa” de los diarios.

“Hay periodistas que son voceros del poder económico y jueces que terminan siendo escribas de los mismos intereses. Cuando se está al servicio de los poderes fácticos no se puede hacer justicia”, señaló el jefe de Estado en declaraciones a Radio 10.

“Cuando se está al servicio de los poderes fácticos no se puede hacer justicia”” Alberto Fernández

El mandatario aseguró que evalúa las recomendaciones que le acercó la comisión de juristas sobre la reforma judicial y que pueden plantarse otras propuestas a partir de marzo próximo.

“Es una comisión que hizo un trabajo muy bueno, incluso que han tenido disidencias entre ellos en varios temas. Estamos analizando todas las propuestas para enviar un proyecto al Congreso”, anticipó.

Sobre Boudou

Fernández volvió a cuestionar el rol de la Corte en el caso del ex presidente Amado Boudou, el considerar que “el máximo tribunal no puede dejar de expedirse sobre la libertad de una persona que estuvo en una función de gobierno”.

“Más allá de la culpabilidad, que es algo que no pongo en tela de juicio, no puede ser que la Corte no se expida sobre la libertad de una persona que estuvo en la función pública y se exprese sobre ese tema con un artículo vergonzoso como el 280”, apuntó el jefe de Estado.

Y en ese sentido, cuestionó: “¿Cómo es en cambio que habiliten un per saltum para analizar los traslados de dos jueces ignotos que no tiene nada publicado?”.

Sobre el fallo que ordenó que Boudou retorne a prisión efectiva, Fernández alertó que en la sentencia se deja en claro que “la decisión no queda firme hasta que la Casación lo deje firme”.

“Ese es un claro ejemplo de jueces que hacen las cosas porque tiene miedo de salir en la tapa de Clarín”, fustigó el mandatario.

Alberto Fernández se refirió también a la situación de Amado Boudou.

Fernández afirmó que hizo su parte para cambiar la Justicia cuando intervino la AFI al inicio de su gobierno para que “los espías dejaran de intervenir en causas judiciales”, y reclamó “un mayor compromiso” por parte de las otras fuerzas políticas con la cuestión.

“Al sacar a los espías de las causas judiciales hice mi parte para terminar con uno de los sótanos de la democracia. Ahora, los que armaron mesas, deberían tener otro compromiso para reformar la justicia”, subrayó.