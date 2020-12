Sagasti condenó la represión a una protesta y promete “reformas radicales” en la Policía peruana

La Policía Nacional de Perú se encamina hacia un cambio.

Tras la represión del miércolesr de una protesta de trabajadores del agro que terminó con dos muertos, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, condenó este jueves el accionar de la Policía y prometió sanciones, mientras su Gobierno adelantó que tomará “medidas muy radicales” para reformar a esa fuerza de seguridad.

“Deploramos y rechazamos lo ocurrido en La Libertad. Condenamos a quienes incitan a la violencia. Sancionaremos a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego”, escribió Sagasti en su Twitter y luego reconoció que la ley de promoción agraria que aprobó el Congreso y desató las protestas “no satisface a ninguna de las partes involucradas”.

Deploramos y rechazamos lo ocurrido en La Libertad. Condenamos a quienes incitan a la violencia. Sancionaremos a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego. (1/5) — Francisco Sagasti (@FSagasti) December 31, 2020

Por eso, primero convocó una reunión de gabinete de emergencia para hoy mismo, antes de festejar la noche de Año Nuevo, y adelantó que luego llamará a una mesa nacional que incluya “a la Mesa Directiva del Congreso, a los voceros de los partidos políticos y a los representantes de trabajadores, empresarios, de la sociedad civil e instituciones académicas”.

A ellos les informará en los próximos días las medidas que tomará el Gobierno.

El martes el Congreso aprobó una nueva Ley Agraria que modifica el régimen laboral para el sector.

Los trabajadores agroindustriales rechazan el cambio porque no satisface sus demandas de mejoras salariales y favorece en cambio a los grandes empresarios del sector.

Ya a principios de diciembre, el debate de esta ley había generado problemas en el Departamento de la Libertad, en el norte de la costa peruana, donde unas protestas terminaron en represión policial y un muerto alcanzado por una bala en la cabeza.

Pese a ellos, la ley avanzó en el congreso y finalmente fue aprobada.

Por eso, las protestas explotaron ayer y, con ellas, nuevamente la represión.

Al menos dos personas, un adulto y un menor, murieron por disparos de arma de fuego, algo que fue denunciado por la Defensoría del Pueblo, mientras que otras dos personas resultaron heridas, informó el diario El Comercio.

El Gobierno rápidamente se despegó y dijo que había prohibido el uso de armas de fuego, por lo que el ministro del Interior, José Elice, asumió este jueves “toda la responsabilidad” y prometió tomar “medidas muy radicales” para reformar a la Policía Nacional.

El ministro, sin embargo, fue menos contundente en su condena que el presidente.

“Yo no puedo decir que esa persona (el policía fotografiado) es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego. Es muy alarmante y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional porque esto simplemente no puede ocurrir”, afirmó Elice en declaraciones a la radio local RPP.