Tras superar los US$ 500 por primera vez desde 2014, la soja cerró a US$ 496,04

Por el alza de precios de los commodities, como la soja, en 2021 el sector agroindustrial argentino aportará divisas por unos US$ 31.100 millones.

El precio internacional de la soja superó este martes los US$ 500 en el Mercado de Chicago, para luego desacelerar la suba en el tramo final y cerrar la jornada a US$ 496,04, con un incremento de US$ 12,31 respecto a la víspera.

En efecto, al promediar la jornada, la cotización de la soja tocó valores arriba de los US$ 504, alcanzando su cotización más alta desde julio del 2014. Con el paso de las horas pasó a cotizar US$ 500,45 y finalmente cerró el día a US$ 496,04.

De esta forma, la oleaginosa persiste con la tendencia alcista que le permitió subir casi 40% en 2020 y situarse en valores máximos en seis años y medio, en una jornada que contó también con la suba generalizada en las posiciones de trigo y maíz.

En declaraciones a Télam, el analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Federico Di Yenno, dijo que “la soja no solo cierra al alza por el clima seco en Argentina sino también porque se espera que la sequía llegue a la cosecha de Brasil, que comienza a paso lento”.

En los últimas jornadas, la suba en los precios de la soja y de los otros granos era atribuida al paro en los puertos exportadores de la Argentina, que se extendió por más de 20 días y dificultó el normal desenvolvimiento del sector, y a la posibilidad de un incremento de la demanda china, además de la situación de sequía.

De cara a las próximas semanas, Di Yenno dijo que “si el clima seco persiste en América del Sur se espera que los precios mantengan el sendero alcista”, también traccionados “por la enorme emisión que hizo la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y otros países. Al debilitarse el valor del dólar, los precios de las materias primas tienden a subir”.

De continuar la dinámica positiva, sería una buena noticia para Argentina en general -ya que aumentaría el ingreso de divisas- y para el complejo agroexportador en particular.

Por el alza de precios de los commodities, en 2021, el sector agroindustrial argentino aportará divisas por unos US$ 31.100 millones, US$ 4.600 millones más que este año (17%), según un informe de la Fundación Mediterránea.

“En un escenario base de precios y cantidades (cotizaciones de mercados de futuros y volúmenes similares a los de este año), el flujo de divisas 2021 se estima en US$ 31.100 millones, US$ 4.600 millones más que en 2020”, consignó el informe titulado “Crucial aporte de agrodólares a las exportaciones de 2021”.

Al respecto, Di Yenno sostuvo que “precios más altos de los commodities son super favorables para la Argentina” pero aclaró que las sequías podrían recortar la producción local prevista para este año.

“Históricamente, siempre que Argentina fue afectada por una sequía empeoraron las variables macroeconómicas. Dependiendo del impacto de la producción local, Argentina se podría beneficiar o no de los mayores precios en esta campaña”, concluyó el especialista de la BCR.