Confirmado | No habrá carnaval en Jujuy

No habrá carnaval en Jujuy. Desde el Ministerio de Cultura y Turismo explicaron que buscan preservar el hecho cultural pero manteniendo la seguridad y el estado epidemiológico de la provincia, por lo que solo se permitirá a 20 personas desenterrar y enterrar el carnaval.

Tras el inicio del 2021, el Ministerio de de Cultura y Turismo de Jujuy, dio conocer cómo serán los protocolos para el Carnaval de este año, con una determinación que no se entiende como cave en la cabeza de estos funcionarios, por lo visto nunca conformaron una comisión carnestolenda.

Según detallaron, las medidas implementadas por la cartera provincial buscan preservar el hecho cultural pero manteniendo la seguridad y el estado epidemiológico que atraviesa el territorio jujeño.

Entre las instrucciones generales, se indica que las actividades permitidas serán unicamente el desentierro y entierro de Carnaval 2021. Asimismo, destacaron que solo podrán participar de los mismos, los integrantes de cada comparsa/agrupación, siempre que el grupo no supere un total de

20 personas.

Cabe destacar que además, deberán cumplir con un cronograma y protocolo de actividades y diferentes horarios para dichas acciones, los cuales serán coordinados por cada Municipio o Comisión Municipal, para posteriormente, ser presentados a la Secretaria de Cultura de la Provincia para su aprobación.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

• Acto: estará únicamente precedido por los integrantes de la Comisión de la comparsa/agrupación. Contará con la chaya de mojón, desentierro y entierro del carnaval en los días acordados.

• Cada integrante deberá estar provisto de elementos de protección personal y preservando en todo momento la distancia de 2 metros mínimo.

• Se evitará la aglomeración de personas en zonas aledañas a los mojones.

• No estará permitido realizar bailes.

• No se podrán realizar las tradicionales invitaciones.

• Las actividades no podrán exceder el tiempo de una hora y media.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

Se deberán tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

a. Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% diluido en agua y/o alcohol en gel en cada mojón

b. Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca

c. No se permitirá el uso compartido de vajillas (vasos, envases entre otros).

d. Se permitirá la permanencia de una persona cada 2 metros cuadrados.

e. No podrán asistir personas con síntomas, casos confirmados de Covid-19 ni los contactos estrechos de los mismos