El Bitcoin cae más de 15% en últimas 24 horas y pierde US$ 9.000 en cuatro días

La criptomoneda fue lanzada tras la crisis financiera mundial de 2008. Actualmente se cotiza a US$ 33.000; hace menos de un año estaba a US$ 6.500.

El Bitcoin se ubicó este lunes en los US$ 33.000, lo que significó una caída de 16% en apenas veinticuatro horas, y así acumuló una pérdida de US$ 9.000 en cuatro días, desde su máximo de US$ 42.000 alcanzado el jueves pasado.

El derrumbe registrado en cuatro días es el mayor del último año, luego de que en marzo de 2020 la criptomoneda cayera 25% y su valor se ubicara por debajo de los US$ 6.500.

“El movimiento de Bitcoin de inicio de la semana está lejos de ser un cambio de tendencia. Más bien se trata de un comportamiento habitual de muchos inversores que, después de un salto importante en el precio, suelen vender para comprar otros criptoactivos menos volátiles como una forma de asegurar las ganancias ya realizadas”, dijo a Télam, el catalizador criptográfico de la operadora de criptomonedas Bitso, Abraham Cobos.

“Los fundamentos que explicaron la suba del Bitcoin en los últimos meses siguen en su lugar, pero la volatilidad de la cotización de mercado de esta criptomoneda continúa siendo digna de atención, con resultados muy distintos para los inversores de acuerdo con el momento exacto de entrada y de salida de cada movimiento”, subrayó.

En la misma línea, el director ejecutivo y cofundador de la operadora de criptomonedas SatoshiTango, Matias Bari, afirmó a esta agencia que “de algún modo, esta caída la estábamos esperando todos”, y remarcó que “en el mundo Bitcoin, siempre las subidas abruptas tienen correcciones, porque hay gente que toma ganancias porque hizo una diferencia muy grande en el corto plazo”.

“Quien compró en US$ 20.000, US$ 22.000 o US$ 25.000 se encontró con una ganancia de entre el 60% y el 100% en el término de un mes aproximadamente. Estas personas salen y eso es lo que se conoce como corrección que puede estar en el orden del 20%, 30% o 40% en lo que hemos visto históricamente”, subrayó Bari.

De todas maneras, señaló que “hay una famosa frase en el mundo de las finanzas que sostiene que no se pueden predecir resultados futuros con información del pasado”, tras lo cual agregó que “es cierto que hay patrones que muchas veces se repiten”.

“Los que tenemos la convicción de la relevancia del Bitcoin en el largo plazo, sabemos que esto es una corrección momentánea y que Bitcoin en el largo plazo tiene un potencial de valoración enorme porque es una tecnología revolucionaria”, indicó el CEO de SatoshiTango.

Por su parte, la gerente de la operadora de criptomonedas Paxful para Latinoamérica, Magdiela Rivas, señaló a Télam que “las razones de la baja se atribuyen a la toma de ganancia sobre los US$ 40.000 de cotización y al pánico vendedor de los nuevos inversores”.

Evaluó que “esta situación era de esperarse ya que desde los US$ 30.000 solo había registrado cifras récords con apenas algunas correcciones leves”.

“Todavía no sabemos si estamos al inicio de un periodo de precios bajista”” Magdiela Rivas

Otros analistas, en cambio, consideraron que la baja en la cotización del BTC obedece a una valuación exagerada del activo, y hasta emplearon la palabra “burbuja” para definir la situación.

“Bitcoin cae más de 10%: la peor caída de Bitcoin desde marzo recuerda al último ciclo de reducción a la mitad en 2016/2017. La subida fue seguida por una caída de más del 50% en 2017”, recordó el comentarista financiero Holger Zschaepitz en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el director ejecutivo del banco Mercury, Immad Akhund, sostuvo que “está claro que estamos en una burbuja de activos alimentada por el estímulo fiscal, las bajas tasas de interés e irónicamente mayores ingresos disponibles en la pandemia”.

En la misma línea, el analista financiero Joseph Young, evaluó que “Bitcoin en sus máximos históricos de US$ 42.000 llegó al final de un período durante el cual el mercado se había sobreexigido”.

En tanto, el director financiero de la entidad de servicios de inversión Guggenheim Partners, Scott Minerd, afirmó que “el aumento parabólico de Bitcoin es insostenible a corto plazo”, y consideró que su elevada cotización es “vulnerable a un revés”.

La semana pasada el Bitcoin alcanzó un nuevo récord en su cotización al tocar los US$ 42.000, con lo cual en el último mes duplicó su valor, y en los últimos 10 meses lo multiplicó por casi siete.

Parte del impulso que tuvo el Bitcoin el jueves último se produjo por la compra de cerca de US$ 1.300 millones en acciones negociadas en BTC que realizó el fondo de cobertura con sede en Singapur Three Arrows Capital.