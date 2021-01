Sael, un puntano que desde Colombia fabrica hits para grandes de la música urbana latina

Sael: de Villa Mercedes a Colombia

El joven compositor y cantante puntano de música urbana Sael, radicado en Medellín donde se codea con figuras como J Balvin, Sky Rompiendo y Manuel Turizo, consideró que el reggaetón “es el pop de la nueva era”.

“El reggaetón es el nuevo pop. Le guste a quien le guste, pero Shakira y Luis Fonsi están haciendo reggaetón y le abren la puerta a muchos artistas que estaban apagados se metan de nuevo en la escena”, sostuvo Sael durante una charla con Télam.

Capaz de seguir con esas comparaciones entre estilos y momentos, agregó que “siento que el trap es como el rock pesado, ese rock rebelde que en una época estuvo de moda”.

Sael es Santiago Elías Mercado Gómez nacido en 1998 en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y que por su pasión por el reggaetón, el hip hop y el trap, logró ser firmado en 2018 por Black Koi, el sello del productor Sky Rompiendo, el hombre detrás de los hitazos de J Balvin, Karol G, Maluma, Farruko, Manuel Turizo y otros, con los que además obtuvo tres Premios Grammy Latinos.

Sael llego a Colombia gracias a Sisas, un hombre de la industria discográfica que escuchó su material y le pidió algunas canciones como “La trampa” y “Nadie como yo” para Kevin Roldan; “Desnuda” y “Fanático” para Maxiolly y la sexy “Perreíto” que la puertorriqueña Mariah convirtió en suceso.

El año pasado Sael publicó su canción “Anoche” a la que le siguieron “Hace rato” y “Pase lo que pase Remix” junto a Manuel Turizo, Feid y Andy Rivera.

“Siempre traté de ir fusionando cosas, pero actualmente estoy metiendo 100 por ciento reggaetón.”” Sael

A la espera de editar en febrero próximo su primer EP, Sael pasa unos meses al año en San Luis junto a su hija y su novia y luego viaja a Medellín, donde se instala en la factoría de Sky para componer.

Sael charló con Télam sobre su trabajo:

Télam: ¿Cómo empezaste con la música? ¿Empezaste como músico y cantando, después pasaste a mezclar? ¿Cómo llegaste a los ritmos latinos?

Sael: Desde chiquito estaba muy metido en los ritmos latinos porque hacía breakdance, escuchaba hip hop, veía todas películas americanas y tenía todo ese estilo. A los 13 o 14 años con la notebook de Conectar Igualdad, la que te da el Gobierno Nacional, me descargué el programa para empezar a hacer música. Empecé haciendo instrumentales, después componiendo y después llegué a un punto donde tenía las canciones pero no tenía a nadie que las cantara. Me decían mis amigos que no y me tocó agarrar coraje y cantar yo. Ahí empezó todo y gracias a Dios todo ha sido en ascenso y estoy re motivado, re contento.

T: ¿Cómo se dio el vínculo con Colombia, con Medellín, y con Sky? Es la otra capital de la música latina junto a San Juan de Puerto Rico.

S: Actualmente la persona que trabaja conmigo, que está conmigo 24×7, se llama El Sisas, un ejecutivo de Cali que me descubrió por Instagram, se puso la 10 conmigo a creer en el proyecto y como tenía el contacto de Sky lo que empezamos a hacer fue tratar de llegarle. Le mandábamos música y no tiraba cabida, hasta que estuvimos detrás de él un año y un día llegó y preguntó si estábamos firmados. Ahí firmamos con Sky, vine a Medellín, lo conocí, firmamos y después viajamos a Miami. Estoy trabajando codo a codo con él y la verdad que estar trabajando con uno de los productores que yo usaba y uso de motivación hasta el día de hoy es algo magnífico. Es como que un pibe que juega al fútbol juegue con Messi, sentí exactamente lo mismo.

La persona que me dio cabida fue El Sisas, que fue quien me trajo a Colombia.

T: ¿Sentís que figuras como J Balvin, Bad Bunny o Karol te exigen un plus? O sea, que hay que salir del corset de la música urbana y expandirla.

S: Sí, obviamente, uno trabajando con Balvin se debe exigir a un 100%. Yo no he tenido la oportunidad… En realidad sí, trabajamos algo juntos pero fue mediante WhatsApp, él me mandó una canción, yo le mandé otra e hicimos cosas juntos, pero en un estudio no. Las veces que estuvimos cara a cara fue en un show de él en Córdoba, después acá en Medellín fuimos a comer y a su casa, estuve en un video con él, es más amistad que trabajo. La vez que trabajé con él fue complicado porque me mandó un tema y me dijo que necesitaba un coro. Le mandé uno, no le gustó, le mandé otro, tampoco y fueron como siete coros que le mandé. Es muy exigente y es mejor para uno, porque se pone la vara alta.

T: ¿Qué buscás como distintivo con tus canciones? ¿Aparecen géneros que escuchabas de chico?

S: Siempre traté de ir fusionando cosas, pero actualmente estoy metiendo 100 por ciento reggaetón. Estoy muy influenciado por lo que crecí escuchando que fue Banda XXI, La Konga, Sabroso, La Barra, grupos de cuarteto, grupos de folclore, Alejandro Lerner, aunque actualmente estoy metiendo el reggaetón gracias a Daddy Yankee, literalmente, y lo único que estoy tratando es de seguir con ese estilo y no consumir tanto otros géneros.