El precio de la soja cayó US$ 5 y cerró a US$ 350 la tonelada en Rosario

El precio de la soja disponible cayó US$ 5 hasta los US$ 350 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con mayor número de negocios y operadores.

En cuanto a la oleaginosa, el segmento febrero se ubicó en US$ 345 y el de marzo alcanzó los US$ 340.

Por mercadería de la próxima campaña para la descarga en abril, la oferta se mantuvo en US$ 335, mientras que mayo cayó US$ 2 hasta US$ 330 la tonelada.

Respecto al maíz, en el tramo disponible la mejor oferta se ubicó en US$ 210 la tonelada, al igual que la posición febrero.

Por las posiciones de la próxima campaña comercial 2020/21, la oferta en marzo y abril se mantuvieron en US$ 210; mayo, US$ 205; junio, US$ 200; y julio, US$ 195.

El trigo con descarga inmediata subió US$ 3 hasta los US$ 233 la tonelada; febrero, US$ 235; y marzo y julio, US$ 240.

Por otra parte, se registraron ofertas para descargar grano entre noviembre, diciembre y enero por US$ 210.

Por último, la cebada cerró a US$ 180 y el sorgo a US$ 220 la tonelada.

Los precios de la soja y el maíz cerraron con bajas en Chicago

Los precios de la soja y el maíz finalizaron la jornada con pérdidas en el mercado de Chicago, tras los fuertes aumentos que se registraron en sus cotizaciones días atrás por recortes en las estimaciones de cosecha y stocks de Estados Unidos, mientras que el valor del trigo mantuvo la tendencia positiva y subió US$ 2.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,96% (US$ 5,05) hasta los US$ 520,57 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,91% (US$ 4,78) para concluir la jornada a US$ 519,85 la tonelada.

Pese a la baja, el poroto concluyó la semana con una suba del 3,06% (US$ 15,43), debido al impulso recibido por el último informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicado esta semana, en la que se realizó un recorte a la estimación de producción y en los stocks del país norteamericano.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista del poroto, con un retroceso del 0,36% (US$ 1,87) a US$ 510,58 la tonelada, mientras que el aceite se retrajo 2,92% (US$ 27,78) para concluir la jornada a $ 922,65 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 0,82% (US$ 2,02) y se posicionó en US$ 248,20 la tonelada y culminó la semana con ganancias del 5,75% (US$ 13,5) la tonelada.

Por último, el maíz descendió 0,51% (US$ 1,08) y concluyó las operaciones a US$ 209,24 la tonelada.

El grano amarillo mejoró su precios en 7,10% (US$ 13,88) durante estos cinco días, debido al considerable recorte de cosecha estadounidense realizado por el USDA.