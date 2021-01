Expectativa en los primeros vacunados por recibir la segunda dosis de la Sputnik V

El 99,3% de los 1.088 efectos adversos -supuestamente atribuidos a la vacuna- tras la aplicación de la primera dosis de la Sputnik V fueron “leves o moderados”.

Los trabajadores de la salud, que fueron los primeros en recibir la vacuna Sputnik V el 29 de diciembre cuando Argentina comenzó la vacunación contra el coronavirus, esperan con “expectativa” la segunda dosis que comenzará a darse desde martes al cumplirse los 21 días necesarios desde la primera aplicación, para completar su inmunización.

“Estoy con expectativas y alivio, recibir la primera dosis fue una tranquilidad. No voy a bajar la guardia ni los cuidados, atendemos a los pacientes con todo el equipo, pero una segunda dosis genera mayor tranquilidad no sólo para mí sino también para mi familia, me sentiría muy mal contagiándolos”, dijo a Télam Fabiana Geliberti, especialista en Medicina Interna y Geriatría del Hospital General de Agudos Cosme Argerich, que contó que el próximo viernes recibirá la segunda dosis.

“El día que me di la vacuna hice vida normal, lo único que sentí fue un poco de molestia en la zona de la inyección, pero como en cualquier vacuna antigripal. Tuve compañeros que tuvieron algunas líneas de fiebre u otros sintieron el cuerpo dolorido, pero es lógico porque es una reacción de producción de anticuerpos, es lo que puede pasar. La mayoría la toleramos bien”, contó.

De acuerdo al Segundo Informe de Vigilancia de Seguridad en Vacunas, realizado por el Ministerio de Salud en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, el 99,3% de los 1.088 efectos adversos -eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones (ESAVI)- registrados en el SIISA tras la aplicación de la primera dosis de la Sputnik V fueron “leves o moderados”.

Al día de hoy, Argentina lleva vacunadas con la primera dosis de la vacuna desarrollada por el Centro ruso de Investigaciones Gamaleya, a más de 200 mil personas, la mayoría trabajadores de salud de acuerdo al Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.

Francisco Traverso, médico de terapia intensiva del Hospital Posadas, recibió la primera dosis a fines de diciembre, y aseguró que “fue normal, una vacunación como cualquier otra más allá de todo lo que se generó”.

“Estábamos esperando la vacuna, teníamos mucha expectativa. Es la única solución que tenemos. Hasta que no haya una gran porción de la población vacunada no hay tranquilidad, vamos a seguir tomando los mismos recaudos”, aclaró.

“Me tranquiliza que ya se haya empezado a vacunar y que haya un grupo de gente vacunada. Nosotros estamos en contacto todo el día, la necesidad es que el virus deje de propagarse y deje de haber casos graves, y uno no contagiar a más gente”, aseveró Traverso. “Mañana se cumplen los 21 días, así que en estos días tengo que pasar por el vacunatorio”, contó.

El Ministerio de Salud comenzó este lunes a distribuir las 300.000 unidades de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron el sábado desde Moscú, para que entre “esta noche y mañana” estén a disposición de las provincias para continuar con la campaña de vacunación federal que lleva adelante el Gobierno nacional para mitigar los contagios por coronavirus.

Así lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien precisó que desde la madrugada se están distribuyendo las 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V, que estarán llegando entre esta noche y mañana martes a todas las provincias.

De esta forma, avanza la campaña de vacunación contra la Covid-19 con la distribución del segundo componente de la vacuna, que desde mañana estará a disposición de todas las jurisdicciones para que completen el esquema de inmunización de las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V, ya que se cumple exactamente el plazo mínimo entre ambas dosis.