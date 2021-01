Claudia Villafañe ganó el primer “MasterChef Celebrity”, final con picos de 26.5 de rating

Con Claudia Villafañe como ganadora y picos de 26.5 puntos de rating, terminó la noche del lunes la primera edición de “MasterChef Celebrity”, competencia culinaria entre famosos de distinta procedencia devenida en suceso televisivo de 2020, que logró recuperar el ritual de reunir, cada noche, a una audiencia ansiosa frente a la pantalla de Telefe.

“Falta gente que me gustaría que estuviese acá que no puede, como mi nieto que no está en el país, mi nieta que el padre no quiere que aparezca en la tele, mi mamá que no está bien de salud, el papá de mis hijas que no está y mis amigas que son familia en representación de todas las amigas que tengo”, dijo “Tata” visiblemente emocionada.

Así Villafañe puso en palabras el resultado del juego luego de que el jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular pronunciaran su nombre y I look a Franchín en segundo lugar.

“Hoy hiciste magia, emocionaste a un país entero”, le dijo una versión amorosa de Martitegui, el jurado más temible del concurso mientras #MASTERCHEF era tendencia en redes sociales y según @RealTimeRating el desenlace del juego llegó a tocar los 26.5 puntos de rating.

El desafío para acceder al premio de un millón de pesos y el año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess, había implicado un menú de tres pasos en 90 minutos.

Para cumplir su parte, Franchín preparó carpaccio de portobellos, pulpo grillado y durazno asado; en tanto Villafañe eligió una burrata, solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta, y cremoso de chocolate blanco con helado de banana y cerezas.

“No sé qué voy a hacer mañana sin ‘MasterChef'”, había dicho Betular al comienzo del programa. “Va a ser muy difícil elegir a una”, agregó Martitegui. Junto a Donato los tres jurados recibieron a las finalistas de impecable smoking negro.

La competencia fue dura

Luego, ingresaron por última vez al estudio las finalistas vestidas con uniformes de cocineras profesionales. Acto seguido, aparecieron buena parte de los participantes que pasaron por el certamen para palpitar la gran final.

E hicieron su aparición Ignacio Sureda, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Ileana Calabró, Boy Olmi, Claudio García, Rocío Marengo, Federico Bal, el “mono” de Kapanga, Leticia Siciliani, Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano y “El Polaco”.

La hinchada se completó con la presencia de familiares de las finalistas: en el caso de Franchín, fueron su madre y su hijo, entre otros. Para Claudia sorprendieron Dalma y Giannina.

Conducido por Santiago del Moro, quien imprimió al envío su estampa de sensacionalismo y polémica que supo desplegar en los ciclos “Infama” e “Intratables” (América), esta variante del “reality” gastronómico replicado en más de 50 países comenzó el pasado 5 de octubre subido al éxito de “Bake Off”, su antecesor dentro de la grilla pandémica, que se había consolidado como el envío más visto durante el aislamiento por coronavirus.

Después, la versión de famosos del concurso de cocina no sorprendió como el estreno más visto del año en televisión abierta, y uno de los programas más celebrados del año con 15 puntos en promedio por emisión.

El final del concurso gastronómico culminó mientras, simultáneamente, Telefe aprovecha el envión de popularidad para develar los participantes de la siguiente edición que comenzará en marzo. Por ahora, fueron confirmados la vedette y productora Carmen Barbieri, el músico Juanse, el actor Gastón Dalmau, la influencer Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante CAE y la empresaria Flavia Palmiero.

Sucede que en 2020 Telefe completó un año de liderazgo absoluto al ganar todos los meses en rating por tercer año consecutivo. En ese podio, “MasterChef Celebrity” fue el responsable de los rating más altos del año de la pandemia: las galas de eliminación promediaron 18.1 y su entrega diaria habitual 16.7.