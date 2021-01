Investigan si la banda que asaltó el departamento de Sanfilippo concretó otros robos en Caballito

En el departamento de Sanfilippo robaron dinero de una caja fuerte, alhajas y objetos de valor.

Al menos dos casas contiguas del barrio de Caballito fueron asaltadas por una banda integrada por al menos siete delincuentes y los investigadores intentan determinar si ambos hechos fueron concretados por los ladrones que robaron en el departamento de José Sanfilippo, ya que una de las víctimas reconoció a uno de los asaltantes luego de que viralizaran las imágenes del robo al exfutbolista.

Fuentes policiales aseguraron a Télam que esos asaltos se registraron en dos casas linderas ubicadas en la avenida Juan Bautista Alberdi al 300, a nueve cuadras del departamento de Sanfilippo, y una de las víctimas reveló que en uno de los casos los delincuentes desvalijaron la vivienda y se llevaron hasta el lavarropas.

Otro robo

Una de las mujeres asaltadas, que prefirió no revelar su nombre, afirmó a esta agencia que el hecho en su casa ocurrió el pasado 8 de enero, pero que lo hace público ahora porque ayer pudo reconocer a uno de los asaltantes por las imágenes que se viralizaron tras el robo a Sanfilippo.

“Tras ver las imágenes fui a la comisaría 6B para decirles que el hombre que se veía en el robo a Sanfilippo era el mismo que había estado en mi casa. Estoy esperando ahora a que me llamen para declarar”, dijo la mujer.

Según su relato, el hecho comenzó cerca de las 21 de ese día y los delincuentes ingresaron a su casa tras romper una ventana que da a un patio trasero.

“Estaban por el pulmón de la manzana. Rompieron el vidrio y se me abalanzaron porque yo estaba ahí y quise impedir que entraran. Me pegaron y me amenazaron con un cuchillo. Yo les dije ‘dale, matame'”, explicó la mujer, quien aseguró que los delincuentes le pedían dinero.

“Nos revolvieron todo. Rompieron los ladrillos refractarios de un hogar, rompieron una vitrina del living y los placares de una de las habitaciones. Buscaban algún doble fondo donde yo pudiera guardar dinero”, relató a Télam la mujer.

Según la víctima, los delincuentes que entraron a robar a su casa eran siete y que después llamaron a un octavo cómplice para que los viniera a buscar con algún vehículo.

Otro hecho delictivo en la misma zona

La policía aseguró que, además de ese robo, los delincuentes ingresaron a una casa contigua, donde no estaban sus dueños y de donde se llevaron objetos de valor y dinero.

“De la casa de mi vecina, se llevaron todo, hasta el lavarropas. La desvalijaron por completo”, dijo la mujer asaltada, quien pidió a los investigadores “que analicen las cámaras de seguridad para poder identificar a los autores, porque esa zona está llena de cámaras tanto municipales como privadas”.

La investgación

Ambos hechos son investigados por la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional porteña número 33, a cargo del fiscal Sergio Pavlovsky.

En tanto, el robo a la casa de Sanfilippo (86), en la avenida Pedro Goyena al 1000, ocurrió el pasado sábado cuando sus dueños no se hallaban en el departamento y los delincuentes robaron una suma de dinero de una caja fuerte, como así también alhajas y objetos de valor.

“Realmente lo vivimos con mucha angustia, sobre todo cuando descubrimos por las cámaras que fueron ocho personas las que estuvieron acá en mi casa”, expresó la esposa del exfutbolista en declaraciones al canal Todo Noticias.