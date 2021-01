“Fracasitos” llega a Cartoon Network: su autora celebra “sumar dibujos hechos por mujeres”

Oly, de las redes sociales al cable

Ana Oly, creadora de “Fracasitos”, tira cómica nacida en redes sociales que expone pequeñas desgracias de la vida cotidiana que desembarcará en versión animada, este viernes, en Cartoon Network (CN), destacó la importancia de sumar dibujos “hechos por mujeres porque, cuando era chica, los referentes eran todos masculinos”.

“Yo tenía el sueño de hacer animaciones pero me parecía una locura porque incluso el creador de ´Las chicas superpoderosas´, mi dibujo favorito de la vida, era un hombre y yo me preguntaba por qué no era una mujer”, dijo a Télam Oly, creadora del cómic digital que comenzó en 2016 con posteos autogestivos en Facebook e Instagram mostrando lo que generalmente nadie quiere exponer: el fracaso.

Al respecto, Oly contó que de adulta, cuando supo que Rebecca Sugar era la autora de “Steven Universe”, serie animada para Cartoon Network sobre un niño que vive junto a tres alienígenas con superpoderes, “le estalló la cabeza”.

“Para mí significó una inspiración tremenda ver a una mujer en esa posición y me parece que es súper importante para cualquier chica que esté viendo Cartoon Network y quiera hacer dibujitos, que tenga referentes mujeres, locales, que es algo que cuando éramos chicas por lo general no había”.

Los cinco unitarios de un minuto que comenzarán a emitirse por la pantalla de CN a partir de este viernes mostrará cómo una chica optimista y entusiasta (con voz de la actriz, bailarina y conductora Sofi Morandi) afrontará pequeñas desgracias de la vida cotidiana (tan graciosas como ridículas), sin darse por vencida.

“Este paso es re-loco y gigante, todavía no me lo creo porque ´Fracasitos´ surgió como un cómic para redes sin mucha ambición y fue creciendo, después tuve contacto con Cartoon Network con quienes hicimos algunas acciones juntos como “Chicas dibujando chicas” (proyecto que presenta reinterpretaciones de personajes femeninos del canal en medios digitales creadas por ilustradoras latinoamericanas) y cuando apareció la propuesta de hacer animaciones pensé: ´Wow, el fracaso del fracaso´”.

Esta incorporación de contenido original local a la grilla se suma al youtuber, guionista y dibujante Alexis Moyano, creador de “Miau” (gatos que hacen cosplay, tienen bandas de rock, participan en batallas de rap y conducen programas de TV) y “Guau” (donde los perros son las estrellas); y la del uruguayo Agustín Trenchi creador de “Tiranos temblad: resumen semanal de acontecimientos uruguayos” con “Otra semana en Cartoon: un resumen semanal de acontecimientos que suceden en Cartoon Network”.

Desde Cartoon Network, Milagros Martínez Frugoni, Head of Kids Argentina & Regional Marketing Lead en Turner destacó la importancia de “la producción original y el desarrollo del talento local”.

“‘Fracasitos’ es coherente con nosotros y muchos de nuestros shows tienden a reírse de uno mismo, tienen mucho humor, franqueza, diversidad y van a lugares donde otros no sin ser irrespetuoso”, ponderó.

En ese sentido, contó a Télam que con Ana sintieron “que había una conexión muy fácil con el ADN de la marca”.

“Fue bastante fácil bajar ‘Fracasitos’ a Cartoon Network -abundó- porque era cuestión de buscar con qué se identificarían más los niños, quitamos las cosas más sofisticadas como ´Braulio el troll interior´(en forma de pensamiento negativo que auto sabotea al personaje) que por suerte los niños no lo tienen. Pero Ana, al ser maestra jardinera y madre de un niño, le resultó más fácil ver qué cosas contar”.

Sobre las ideas rectoras de estos unitarios, Yanina Piva, Content Production Sr. Manager en Cartoon Network, explicó que se hizo “un ‘brainstorming’ de ideas a partir de los disparadores que se le ocurrieron a Ana”.

“Elegimos los que nos parecían que podían ser conflictos identificables con la edad a la que le estamos hablando, lo que nos generaba más risa, que podemos exprimir más y que fuera divertido”, agregó a esta agencia.

El pasaje de viñetas mudas e inmóviles en redes sociales a las animaciones para la pantalla chica significó para Oly “un sueño hecho realidad, más aún en Cartoon Network”.

Desde lo creativo, señaló, “supuso un desafío sacarla de esas cuatro viñetas y verla en situaciones mucho más extensas, en movimiento, en color, con escenarios, con música y voz”.

Precisamente, sobre esto último, la elección de Morandi respondió a que “querían que la voz fuera de alguien de acá, joven, graciosa, auténtica, con capacidad de reírse de sí misma” y la actriz “superó las expectativas”.

“Si bien no había una cosa definida -contó- ni bien llegamos al estudio dijimos ´bueno, empecemos a probar distintos tonos a ver qué sale´ y fue rapidísimo”.