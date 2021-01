“No es una vergüenza, pero pasará lo que tenga que pasar”, admitió Zidane

Zidane: “El entrenador soy yo y la responsabilidad es mía como siempre”.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no vio la eliminación ante Alcoyano, de la segunda B de España, al caer por 2 a 1 en la Copa del Rey como “una vergüenza” y se mostró evasivo respecto de su futuro, argumentando al respecto que “pasará lo que tenga que pasar”.

“Si bien es cierto que jugamos contra un equipo de Segunda B y debíamos ganar el partido normalmente, al final no fue así. Pero no es una vergüenza y nada de eso, porque algo así siempre puede pasar y por eso asumo la responsabilidad. Si bien es un día doloroso, no nos vamos a volver locos”, dijo Zidane en la conferencia de prensa pospartido.

“Fue un encuentro en el que tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol, pero cuando no se lo hace, en una pelota perdida puede pasar lo que pasó, que fue el segundo gol en el descuento, cuando el rival tenía un jugador menos”, expresó en el estadio El Collao el técnico francés en declaraciones que reprodujo DPA.

En alguna oportunidad en la temporada 2009-2010 el hoy técnico del Betis, de Sevilla, el chileno Manuel Pellegrini sufrió una caída similar dirigiendo a Real Madrid frente al modesto Alcorcón, también de la tercera categoría del fútbol español, lo que le terminó costando el puesto.

“El entrenador soy yo y la responsabilidad es mía como siempre. Si anotábamos el segundo gol era otro partido, pero cuando los goles no se hacen, generalmente se termina pagándolo caro”, apreció.

“Lo que pasa es que siempre que se pierde siempre se habla mucho. Pero yo estoy tranquilo, y después pasará lo que tenga que pasar. Los jugadores intentan ganar el partido y a veces ocurren estas cosas. Pero repito, veremos que sucederá en estos días”, concluyó Zidane, abriendo una puerta a todos los interrogantes sobre una eventual salida.