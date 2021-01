La influencer Nath Campos denunció al youtuber Rix por abuso sexual

Campos denunció a su colega Rix

La influencer y youtuber mexicana Nath Campos denunció a su colega Rix por abuso sexual con un video que desde el viernes acumula 6.4 millones de visitas y por el que la situación se convirtió en tendencia en la red social Twitter.

Entre lágrimas y durante unos 47 minutos, Campos reveló que durante una noche en la que salieron en grupo y todos bebieron de más, fue abusada en su departamento por el youtuber cuyo nombre real es Ricardo González.

“Recuerdo quitarme el jomper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, relató ella entre lágrimas.

Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme 💜. https://t.co/jjjXtwjSZI — NATH CAMPOS 🛸 (@nathcampost) January 22, 2021

Campos ostenta 2,3 millones de suscriptores en YouTube y 3.1 millones de seguidores en Instagram, mientras que Rix cuenta con 2,28 millones en YouTube y 1, 9 en Instagram.

Como ambos populares influencers trabajan en la misma compañía, Campos le contó a su equipo de trabajo lo sucedido pero nadie la acompañó ni tomó medidas contra Rix”.

“Me sentía muy sola porque las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era algo importante -repasó- y eso me hizo sentir estúpidamente culpable”.

Entonces la youtuber decidió continuar con su actividad aunque la angustia por lo sucedido reaparecía cada vez que se cruzaba con el abusador y hasta atravesó otra situación desagradable con él en Las Vegas que en ese caso involucró a su madre.

“Estaba decidida a hablar de esto, pero primero tenía que hablar con mi familia antes de hacerlo público”, dijo en el video, mientras que Rix hizo un descargo Instagram atribuyendo ambas situaciones a su “estado de ebriedad que no es justificación para nada”.

“Fui acusado de abuso sexual y quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos por el tema de creerle a la víctima que, de hecho, yo apoyo creerle a la víctima”, expresó Rix en su más reciente historia en esa red social.