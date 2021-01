Bach: “Nuestra misión es organizar los Juegos, no cancelarlos”

Bach, titular del COI, dio su visión sobre la realización de Tokio 2021 (foto archivo)

El alemán Thomas Bach ratificó este miércoles la realización de los Juegos de Tokio 2020 entre el 23 de julio y el 8 de agosto de este año y aseguró que “nuestra misión es organizar los Juegos Olímpicos, no cancelarlos”.

En una video-conferencia de prensa, el titular del COI explicó que, aunque nadie sabe cuál será la situación sanitaria cuando comiencen los Juegos, postergados exactamente por un año debido a la pandemia de coronavirus, las especulaciones “no ayudan”.

“No estamos desperdiciando nuestro tiempo y energía en especulaciones, pero estamos completamente enfocados en la ceremonia de apertura el 23 de julio de este año. Y en organizar unos Juegos seguros. Les pedimos paciencia y comprensión, por respeto a los atletas, a las federaciones y al Comité Organizador”, sostuvo tras la reunión del Comité Ejecutivo del COI de este miércoles.

Bach aclaró que “estamos aprendiendo todos los días. Esta lucha contra el virus es difícil. Nadie puede predecir la situación sanitaria en 206 países de todo el mundo cuando empiecen los Juegos. Pero todas las especulaciones sobre cancelaciones duelen”.

“Nosotros trabajamos día y noche para que se lleven a cabo todos los eventos. No queremos destruir el sueño olímpico de ningún atleta”, agregó el dirigente alemán.

Sobre la vacunación, que no será obligatoria pero sí recomendada, el presidente del COI manifestó: “La vacuna no solucionará todos los problemas de esta pandemia aunque es parte de la solución. Queremos que todos acepten ser vacunados por su propio bien y en solidaridad con el pueblo japonés y con el resto de sus colegas del movimiento olímpico”.

De todas formas, aclaró que “no queremos que los atletas se salteen la cola para ser vacunados. Los grupos más vulnerables y el personal sanitario deben ser la prioridad”.

Con respecto a la posibilidad de que los Juegos se lleven a cabo con público, Bach subrayó que todavía es incierto. “No podemos esperar hasta último momento para definir la cantidad de espectadores. A todos les gustaría tener los estadios llenos, pero si no eso no es posible, respetaremos nuestro objetivo principal: hacer unos Juegos seguros”.

Ante la pregunta de si no es “irresponsable” organizar la máxima cita olímpica en el medio de la emergencia sanitaria mundial, Bach aclaró: “Yo estoy convencido de que haremos unos Juegos seguros, de no ser así, no iríamos por ello”.

Bach será reelecto como presidente del Comité Olímpico Internacional por cuatro años hasta 2025 en la sesión del 10 al 12 de marzo que se iba a realizar en forma presencial en Atenas. Sin embargo, el COI determinó que la reunión será virtual.

En referencia a la complejidad que implican los viajes en este contexto de pandemia, el alemán aseguró que “ayudaremos a todos los Comités Olímpicos para que sus atletas puedan viajar a Japón. La solidaridad es nuestro modelo”.

En la conferencia, donde se aclaró que para Tokio 2020 ya están asignadas más del 60% de las plazas, un 15% más de los clasificados se definirán vía ranking y se están llevando a cabo algunos Preolímpicos como fue el caso del de waterpolo en Italia, Bach insistió con que la Organización se apoya en los consejos de expertos y científicos.

“No es sólo una ilusión … Esto se basa en una plataforma sólida”, explicó e hizo referencia a campeonatos del mundo como el de handball, con 32 equipos, que se están disputando en este momento con una burbuja de 3.000 personas en Egipto.

Él mundo del deporte con los ojos puestos en Japón y los Juegos Olímpicos

El titular del COI admitió que entiende que “aquellos que viven con restricciones y sin poder acudir a lugares públicos como los restaurantes por la situación sanitaria, no acepten el mantenimiento de los Juegos”, en referencia a encuestas negativas que hubo entre los habitantes de Tokio. “Pero la responsabilidad del gobierno (japonés) y del COI es mirar más allá de esta situación”, se defendió.

Por último, Bach anunció la publicación de la primera versión de un manual en el que se explicarán “las medidas que podemos aplicar en julio y agosto en Tokio”. Aunque ese trabajo “se revisa día a día” e incluye temas esenciales como “la inmigración, eventuales cuarentenas, los transportes, la vida en la Villa Olímpica y las distancias sociales”.