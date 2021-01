Cattaneo: “En la Argentina hay talento para todos los géneros”

Mariano Cattaneo en su mundo de ficción

Mariano Cattaneo, director de la cinta argentina “Una tumba para tres”, con Diego Cremonesi, que se estrena este jueves en la plataforma Cine.ar, subrayó que en la Argentina “hay directores, guionistas y actores con mucho talento para explotar distintos géneros”.

“Acá hay ideas, hay gente creativa y con muchas ganas. Lo que necesitamos es visibilidad. Que la gente se entere que las películas argentinas existen”, opinó Cattaneo en charla con Télam.

En el mismo sentido, el cineasta que antes estrenó “Corazón muerto” e “Incidente” y está en la etapa de posproducción de “La chica más rara del mundo”, señaló que “si vendemos el producto, la gente se va a enterar y ganamos todos”.

“La plataforma Cine.ar está buenísima y funciona re bien. Hay gente que todavía no sabe que existe esa plataforma y que es gratis, ¿Cómo no lo sabe toda Argentina? ¿Cómo en los nuevos televisores no está el botón de Cine.ar? Hay algo que no se está haciendo y no puedo creerlo”, reflexionó Cattaneo.

El realizador comandó esta cinta de acción al estilo de los filmes de Robert Rodríguez, Alex de la Iglesia y Santiago Segura que está protagonizada por Cremonesi, Daniel Pacheco y Demián Salomón con las participaciones de Gerardo Romano y Mónica Villa.

Télam: ¿Cómo nace la idea de la película?

Mariano Cattaneo: La película nace de un primer guion de Nicanor Loreti que tenía una película que se llamaba “Un día perfecto”, y como los dos tenemos gustos similares, quería que la dirija yo pero no avanzó mucho y seguimos por otro camino. Hasta que un día recuperé el guion, le dije de reescribirlo juntos y lo fuimos compartiendo online sobre una idea que surge más que nada por este amor al cine de acción de los 90, del antihéroe canchero con esta mezcla de comedia y humor negro.

T: ¿Qué referencias tomaron?

MC: Sobrevuelan películas como “Desperado”, de Robert Rodríguez, el cine de Tarantino o de John Carpenter, pero si bien las influencias están quería darle una perspectiva argentina, que se note que era de acá. El tipo de amistad que tienen los tres protagonistas es muy típica del argentino, entonces también está como referencia “Tiempo de valientes”, de Damián Szifron donde la comedia hilarante es realista dentro del mundo que se crea.